مران الأهلي - برنامج استشفائي لـ ديانج.. كدمة في وجه وليد سليمان

نفذ المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا بعد ظهوره اليوم السبت في مقر النادي عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام حاليا في مصر.

وأدى ديانج جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد التوقف.

ويؤدي اللاعب المالي برنامجا استشفائيا للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته مع منتخب بلاده، على أن يتم تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وسجل ديانج هدفا ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الذي أقصاه الأهلي من دور الـ32 لدوري الأبطال.

وانتقل ديانج إلى الأهلي في يوليو الماضي قادما من مولودية الجزائر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة 45 دقيقة، قبل تقسيمة بينهم ركز فيها المدير الفني ريني فايلر على نقل الكرة بسرعة ودقة.

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الوجه بعد كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم لكنه أكمل المران بشكل طبيعي.

وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق، وطارق عبد العزيز، اخصائي التأهيل، للاطمئنان على حالة المدافع محمود متولي وباقي المصابين.

وتدرب حراس المرمى بمفردهم في غياب مدربهم ميشيل ياناكون، بينما عاد الثنائي ديفيد سيزا، المدرب العام، وشعيب شعيب، محلل الأداء، للظهور بعد حصوله على عطلة مؤخرا.