تعاقد نادي الزرقا مع عطية صابر كمدير فني للفريق لقيادته خلال الفترة المقبلة في دوري الدرجة الثانية.

وكشف سمير موسي رئيس مجلس إدارة الزرقا: "اتفقت مع عطية صابر رسميا على قيادة الفريق، بعد قيادتي للفريق خلال الثلاث جولات السابقة، وأيضا في مباريات كأس مصر".

وأضاف لـFilGoal.com "نعلم قدرات صابر الفنية وخبرته من مدرسة الدراويش التي انتشرت في القيادة الفنية لـ 7 أندية في الدرجة الثانية".