خاص في الدرجة الثانية - عطية صابر مدربا لـ الزرقا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 17:18

كتب : رضا السنباطي

عطية صابر وسمير موسى رئيس الزرقا من اجتماعهما مع لاعبي الفريق

تعاقد نادي الزرقا مع عطية صابر كمدير فني للفريق لقيادته خلال الفترة المقبلة في دوري الدرجة الثانية.

وكشف سمير موسي رئيس مجلس إدارة الزرقا: "اتفقت مع عطية صابر رسميا على قيادة الفريق، بعد قيادتي للفريق خلال الثلاث جولات السابقة، وأيضا في مباريات كأس مصر".

وأضاف لـFilGoal.com "نعلم قدرات صابر الفنية وخبرته من مدرسة الدراويش التي انتشرت في القيادة الفنية لـ 7 أندية في الدرجة الثانية".

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - عودة رضا عبد العال في الدرجة الثانية – ياسين يتولى تدريب المريخ خلفا لـ أشرف خضر في الدرجة الثانية - سيراميكا: لن نخوض أي مواجهة قبل حل أزمة مباراة الرزقا

وأشار "صابر كان سيشاهد مباراتنا أمام سيراميكا كليوباترا لكن تأجيلها لم يسمح بذلك".

وعن أزمة تأجيل لقاء سيراميكا والزرقا أوضح "ننتظر قرار اتحاد الكرة".

وحضر يوم السبت عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق الحاصل علي لقب الدوري 2001 - 2002 إلي ملعب رأس البر لمشاهدة الفريق أمام النصر التي انتهت بخروج الزرقا بركلات الترجيح.

واجتمع صابر مع اللاعبين عقب المباراة مؤكدا ثقته فيهم وفي إمكانياتهم، وقدرتهم على الهروب من قاع الجدول.

الزرقا خاض 3 مباريات حتى الآن حصد فيها نقطة وحيدة من التعادل مع المريخ وهزيمتين من جمهورية شبين والداخلية.

طالع أيضا

تياجو سيلفا يهاجم ميسي

كاف يكشف الخميس موعد ومكان نهائي دوري الأبطال

فتحي يرحب بالاستمرار مع الأهلي دون شروط

وكيل رمضان صبحي ينفي تفاوض الأهلي لشراء اللاعب نهائيا

تفاصيل ضم قناتي أون سبورت وتايم سبورتس

النجم الساحلي: كاف رفض تأجيل مباراتنا ضد الأهلي

الزرقا في الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

ألونسو: كرهت اللعب أمام كلوب.. يحبسنا في القفص 10 دقيقة | أوروبا
مدرب كوسوفو: كسر قدمي سترلينج الحل لإيقافه 14 دقيقة | أوروبا
ميسي: شكرا تركي آل الشيخ.. أتمنى العودة للسعودية 26 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك ساعة | الدوري المصري
بنزيمة يرد بقوة على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا وحدي من يقرر نهايتي ساعة | أوروبا
بالصور - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في جزر القُمر ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك