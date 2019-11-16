خاص في الدرجة الثانية - عطية صابر مدربا لـ الزرقا
السبت، 16 نوفمبر 2019 - 17:18
كتب : رضا السنباطي
تعاقد نادي الزرقا مع عطية صابر كمدير فني للفريق لقيادته خلال الفترة المقبلة في دوري الدرجة الثانية.
وكشف سمير موسي رئيس مجلس إدارة الزرقا: "اتفقت مع عطية صابر رسميا على قيادة الفريق، بعد قيادتي للفريق خلال الثلاث جولات السابقة، وأيضا في مباريات كأس مصر".
وأضاف لـFilGoal.com "نعلم قدرات صابر الفنية وخبرته من مدرسة الدراويش التي انتشرت في القيادة الفنية لـ 7 أندية في الدرجة الثانية".
وأشار "صابر كان سيشاهد مباراتنا أمام سيراميكا كليوباترا لكن تأجيلها لم يسمح بذلك".
وعن أزمة تأجيل لقاء سيراميكا والزرقا أوضح "ننتظر قرار اتحاد الكرة".
وحضر يوم السبت عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق الحاصل علي لقب الدوري 2001 - 2002 إلي ملعب رأس البر لمشاهدة الفريق أمام النصر التي انتهت بخروج الزرقا بركلات الترجيح.
واجتمع صابر مع اللاعبين عقب المباراة مؤكدا ثقته فيهم وفي إمكانياتهم، وقدرتهم على الهروب من قاع الجدول.
الزرقا خاض 3 مباريات حتى الآن حصد فيها نقطة وحيدة من التعادل مع المريخ وهزيمتين من جمهورية شبين والداخلية.
طالع أيضا
كاف يكشف الخميس موعد ومكان نهائي دوري الأبطال
فتحي يرحب بالاستمرار مع الأهلي دون شروط
وكيل رمضان صبحي ينفي تفاوض الأهلي لشراء اللاعب نهائيا
تفاصيل ضم قناتي أون سبورت وتايم سبورتس