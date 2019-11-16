استبعاد ثنائي ليفربول من قائمة إنجلترا لمواجهة كوسوفو

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 12:07

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - جو جوميز - ألكسندر أرنولد - منتخب إنجلترا

خرج جوردان هندرسون وجو جوميز ثنائي ليفربول من قائمة المنتخب الإنجليزي التي تستعد للقاء كوسوفو في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

قائد الريدز وصل إلى معسكر الأسود الثلاثة وهو مصاب بعدوى ولم يشف بالكامل، فيما أصيب جوميز في معسكر المنتخب يوم الجمعة ولم يتعاف من الإصابة وفقا لموقع الاتحاد الإنجليزي.

ويعود الثنائي إلى نادي ليفربول، وفي المقابل تسافر بعثة المنتخب الإنجليزي إلى بريشتنا للقاء كوسوفو بقائمة تضم 23 لاعبا.

أخبار متعلقة

فيديو - صلاح يلتقي فتيات ليفربول.. "سأعلّم ابنتي كيفية تسجيل العديد من الأهداف" مدافع ليفربول: جاهزون للعب 14 مباراة في 5 بطولات خلال أقل من شهرين الكشف عن – زوجة كلوب سبب منعه من تدريب يونايتد والذهاب إلى ليفربول ديلي ميل: سيتي تقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة ليفربول

هندرسون لم يتواجد في قائمة إنجلترا أمام مونتينجرو في المباراة التي انتهت بالفوز بسبعة أهداف دون رد.

فيما شارك جو جوميز في 20 دقيقة كبديل بدلا من ماسون ماونت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي (طالع التفاصيل).

المنتخب الإنجليزي حجز مقعده رفقة 12 منتخبا إلى يورو 2020 رفقة التشيك.

طالع أيضا

النجم الساحلي: كاف رفض تأجيل مباراتنا ضد الأهلي

شاهد - إيطاليا تتلاعب بالبوسنة

السويد إلى يورو 2020

مصر أمام تحد صعب ضد جنوب إفريقيا

تعادل محبط للمغرب أمام موريتانيا

شاهد تألق ساسي ضد ليبيا

منتخب إنجلترا هندرسون جو جوميز ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

إنتر: كونتي لم يتلق شخصيا أي خطاب تهديد 19 دقيقة | أوروبا
مدرب جزر القمر: نستعد لمصر بكل قوة.. شعبنا ينتظرنا ساعة | مصر
تياجو سيلفا يهاجم ميسي: دائما ما يؤثر على الحكام ساعة | أمريكا
حلم طوكيو - عبد الرحمن مجدي: التأهل للأولمبياد هدفنا.. وأمنيتي العودة للمنتخب الوطني ساعة | حلم طوكيو 2020
تقرير: تشيلسي يحذر مدربه بعد سخريته من مورينيو ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - عودة رضا عبد العال 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك