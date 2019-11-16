استبعاد ثنائي ليفربول من قائمة إنجلترا لمواجهة كوسوفو

خرج جوردان هندرسون وجو جوميز ثنائي ليفربول من قائمة المنتخب الإنجليزي التي تستعد للقاء كوسوفو في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

قائد الريدز وصل إلى معسكر الأسود الثلاثة وهو مصاب بعدوى ولم يشف بالكامل، فيما أصيب جوميز في معسكر المنتخب يوم الجمعة ولم يتعاف من الإصابة وفقا لموقع الاتحاد الإنجليزي.

ويعود الثنائي إلى نادي ليفربول، وفي المقابل تسافر بعثة المنتخب الإنجليزي إلى بريشتنا للقاء كوسوفو بقائمة تضم 23 لاعبا.

هندرسون لم يتواجد في قائمة إنجلترا أمام مونتينجرو في المباراة التي انتهت بالفوز بسبعة أهداف دون رد.

فيما شارك جو جوميز في 20 دقيقة كبديل بدلا من ماسون ماونت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي (طالع التفاصيل).

المنتخب الإنجليزي حجز مقعده رفقة 12 منتخبا إلى يورو 2020 رفقة التشيك.

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