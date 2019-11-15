بالفيديو - السويد المتأهل رقم 12 ليورو 2020.. وإسبانيا "التاريخية" تكتسح مالطة

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

السويد - رومانيا

حجزت السويد مقعدها بين المتأهلين لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد الفوز على رومانيا بهدفين نظيفين ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وباتت السويد المتأهل رقم 12 للبطولة الأوروبية بعد إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبلجيكا وروسيا وفرنسا وتركيا وبولندا وأوكرانيا وإنجلترا والتشيك.

هدفا اللقاء جاءا في الشوط الأول وسجلهما ماركوس بيرج في الدقيقة 18 وروبين كايسون في الدقيقة 34.. 45 دقيقة كانت كافية من أجل التأهل رسميا.

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بيرج افتتح التسجيل من رأسية إثر عرضية يسارية من إميل فورسبيرج، قبل أن يضيف كايسون الثاني مستفيدا من تمهيدة رائعة من بيرج.

ورفع أحفاد الفايكنج رصيدهم إلى 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن رومانيا قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، ليتأهلوا رفقة إسبانيا التي حجزت مقعدها سابقا لكنها لم ترحم مالطة وأمطرت شباكها بسباعية بيضاء.

و7 لاعبين تتابعوا على تسجيل السباعية في ليلة حملت عدة أرقام قياسية كان أبرزها أن أصبح القائد سيرخيو راموس أكثر اللاعبين مشاركة بقميص لاروخا بـ169 مباراة.

ألفارو موراتا بدأ المهرجان مع الدقيقة 23 ليسجل في 7 مباريات متتالية بجميع المسابقات لأول مرة في مسيرته.

ثم أضاف سانتي كازورلا ثاني الأهداف في الدقيقة 42 ليهز الشباك لأول مرة منذ 2015 أمام إنجلترا وديا.

في الشوط الثاني استقبل الضيوف 5 أهداف دفعة واحدة عن طريق باو توريس، الذي سجل أول أهدافه الدولية في أولى مشاركاته، في الدقيقة 62، ثم أضاف بابلو سارابيا الرابع بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وكتب الشاب داني أولمو مهاجم دينامو زغرب اسمه بين صفحات التاريخ بعدما كرر ما فعله باو توريس وسجل أول أهدافه في أولى مشاركاته مع الدقيقة 69.

واختتم جيرارد مورينو وخيسوس نافاس الأهداف مع الدقائق 71 و85.

7 لاعبين و7 أهداف لأول مرة في تاريخ اللاروخا.

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