بالفيديو - سباعية إنجلترا وانتفاضة التشيك تحلقان بهما إلى يورو 2020

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

إنجلترا

حجز منتخبا إنجلترا والتشيك رسميا بطاقتي التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" ليلحقا بركب المتأهلين.

الأسود الثلاثة حطمت مونتنيجرو بسباعية بيضاء على ملعب ويمبلي، فيما تخطت التشيك كوسوفو بهدفين مقابل هدف عقب مرور 7 جولات من التصفيات.

ووصلت إنجلترا إلى النقطة 18 من 7 مباريات، وارتقت التشيك إلى النقطة 12 من 6 مباريات بفارق 4 نقاط عن كوسوفو صاحبة المركز الثالث.

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وسجل أهداف إنجلترا أليكس أوكسلاد تشامبرلين، وهاري كين وماركوس راشفورد وتامي أبراهام وألكسندر سوفراناك بالخطأ في مرماه.

هاري كين سجل هاتريك في الشوط الأول، وبين تشيلوول الظهير الأيسر صنع 3 أهداف، وإنجلترا سجلت 7 أهداف على استاد ويمبلي لأول مرة منذ 1987 في مباراتها الـ1000 عبر تاريخها في جميع المسابقات.

11 دقيقة مرت قبل أن يهز تشامبرلين الشباك من تسديدة قوية مستغلا عرضية تشيلوول، والأخير عاد وصنع عرضية استقبلها كين رأسية في الشباك مع الدقيقة 19.

وبعد مرور 5 دقائق عاد كين وسجل ثاني أهدافه من صناعة نفس اللاعب إثر ركلة ركنية.

ومساهمات الدفاع في صناعة الأهداف لم تتوقف.

هاري ماجواير صنع الهدف الرابع لماركوس راشفورد مع الدقيقة 30، قبل أن تمر 7 دقائق ويسجل كين الهاتريك، من صناعة ألكساندر أرنولد.

وكين وصل إلى هدفه رقم 31 مع منتخب بلاده ليصبح في المرتبة السادسة بين الهدافين التاريخيين للأسود الثلاثة، كما بات أول لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 2 هاتريك متتاليين على ملعب ويمبلي.

ومع الشوط الثاني وفي الدقيقة 66 سجل سوفراناك السادس بالخطأ في مرماه ثم اختتم تامي أبراهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 90 مستفيدا من عرضية جادون سانشو على الجانب الأيسر.

أبراهام أعلن هدفه الدولي الأول مع المنتخب الإنجليزي، ووصل لهدفه رقم 12 طوال الموسم.

على الجانب الآخر تمكنت التشيك من تخطي مفاجأة كوسوفو "الحصان الأسود في التصفيات" بعدما قلبت تأخرها بهدف لفوز بهدفين.

اندهي هنوهيو تقدم للضيوف الكوسوفيين في الدقيقة 50 لكن انتفاضة مدتها 8 دقائق عدلت الأوضاع.

أليكس كرال أحرز التعادل في الدقيقة 71، ثم تبعه أوندري كلوستكا بهدف التقدم مع الدقيقة 79.

إنجلترا والتشيك انضما إلى 8 منتخبات أخرى حجزت مقعدها في البطولة التي تقام بين 12 مدينة أوروبية.

إذ تأهلت منتخبات أوكرانيا وإسبانيا وبولندا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا.

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