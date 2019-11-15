بالفيديو - تمريرة حاسمة في ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا

قدّم فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة كبيرة وقاد بلاده تونس لتخطي ليبيا 4-1.

تونس افتتحت مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوز كبير على جارتها ليبيا في ملعب رادس ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وصنع ساسي هدف بلاده الثالث في بداية الشوط الثاني بتمريرة طولية رائعة.

ساسي قام بعدة تمريرة طولية خلال الشوط الثاني وضعت زملائه في مواقف سانحة للتسجيل.

شاهد ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا

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وشهدت المباراة مشاركة علي معلول أيضا في صفوف تونس، فيما ظل حمدي النقاز على مقاعد البدلاء.

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