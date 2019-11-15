بالفيديو - تمريرة حاسمة في ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 23:11

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - تونس

قدّم فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة كبيرة وقاد بلاده تونس لتخطي ليبيا 4-1.

تونس افتتحت مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوز كبير على جارتها ليبيا في ملعب رادس ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وصنع ساسي هدف بلاده الثالث في بداية الشوط الثاني بتمريرة طولية رائعة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ساسي يُمتع في اكتساح تونس لـ ليبيا بمشاركة معلول بالفيديو - الجزائر تبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا بخماسية في زامبيا في تصفيات إفريقيا – تنزانيا تقلب تأخرها أمام غينيا الاستوائية في مباراة الأهداف الخارقة

ساسي قام بعدة تمريرة طولية خلال الشوط الثاني وضعت زملائه في مواقف سانحة للتسجيل.

شاهد ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول أيضا في صفوف تونس، فيما ظل حمدي النقاز على مقاعد البدلاء.

اقرأ أيضا:

تحديد منافس مصر في نصف نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

وافد جديد على منافسات اليورو للمرة الأولى

ميسي يقهر البرازيل

زميل صلاح يوضح كيف غيّر نظرته للوطن العربي

فرجاني ساسي تونس ليبيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصر تحط الرحال في جزر القُمر 6 دقيقة | منتخب مصر
المغرب يواصل اهتزاز النتائج ويستهل مشوار تصفيات إفريقيا بالتعادل مع موريتانيا 11 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - تمريرة حاسمة في ملخص لمسات ساسي أمام ليبيا 15 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – ساسي يُمتع في اكتساح تونس لـ ليبيا بمشاركة معلول 20 دقيقة | إفريقيا
حلم طوكيو - جنوب إفريقيا.. هل يحقق الأولاد أمام مصر ما لم يفعلوه من قبل؟ 37 دقيقة | حلم طوكيو 2020
"نثق فيه".. بايرن يؤكد استمرار فليك كمدرب للفريق ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك