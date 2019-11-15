المغرب يواصل اهتزاز النتائج ويستهل مشوار تصفيات إفريقيا بالتعادل مع موريتانيا

واصل المنتخب المغربي نتائجه المهتزة تحت قيادة المدرب وحيد خاليلوزيتش واستهل مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالتعادل سلبيا مع موريتانيا.

5 مباريات قادها خاليلوزيتش مع أسود الأطلس، وكانت مواجهة موريتانيا اللقاء الرسمي الأول.

لكن المدرب البوسني فشل في الفوز ليخرج بانتصار وحيد فقط خلال تلك المباريات كان على حساب النيجر وديا في سبتمبر الماضي.

وموريتانيا حصدت أولى نقاطها من المغرب بعدما تعرضت للهزيمة في 4 مواجهات سابقة.

أسود الأطلس دخلوا اللقاء معتمدين على أسماء محترفة رنانة كأشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند وثنائي أياكس حكيم زياش ونصير مزراوي بجانب الشقيقين سفيان ونور الدين أمرابط، وعادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي.

وعلى الرغم من الاستحواذ إلا أنه كان سلبيا خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد أي فرص حقيقية.

واستمر الأداء على نفس المنوال مع الشوط الثاني مع بعض الفرص الشحيحة التي تكفل بها الحارس الموريتاني ماموري دياو الذي تراجع فريقه للدفاع لحماية الشباك.

نقطة منحت إفريقيا الوسطى صدارة المجموعة الخامسة بعد تفوقها على بوروندي بهدفين نظيفين.

ويسافر المنتخب المغربي إلى بوروندي من أجل مواجهته في الجولة الثانية من التصفيات، ليصبح لزاما على الأسود تحقيق الفوز لتقوية الحظوظ في التأهل إلى البطولة الإفريقية.

اقرأ أيضا:

تحديد منافس مصر في نصف نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

وافد جديد على منافسات اليورو للمرة الأولى

ميسي يقهر البرازيل

زميل صلاح يوضح كيف غيّر نظرته للوطن العربي