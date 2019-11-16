ميسي: من الرائع التفوق على البرازيل

عاد ليونيل ميسي إلى ارتداء قميص الأرجنتين وقاد التانجو لهز شباك البرازيل والفوز في سوبر كلاسيكو المُقام على الأراضي السعودية.

قائد التانجو انتهت مدة إيقافه بعد اتهام اتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد والتي امتدت لـ 3 أشهر وسجل هدف اللقاء الوحيد (طالع التفاصيل).

ميسي أبدى سعادته في تصريحات لموقع "داريو أوليه" الأرجنتيني قائلا: "المنافسة بين المنتخبين مستمرة لفترة طويلة ومن الرائع التفوق على البرازيل".

وتابع "عندما تفوز تعمل بشكل أفضل".

وأتم "يتم تنفيذ أفكار المدرب بشكل آخر في أرضية الملعب وهذا إيجابي لما سيحدث".

هدف ميسي أمس كتب خامس أهدافه في شباك الغريم اللاتيني كأكثر المنتخبات التي هز شباكها بالتساوي مع باراجواي.

وبات ميسي على بُعد 3 أهداف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كهداف مواجهات الفريقين التي امتدت لأكثر من قرن منذ أول صدام في 1914.

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