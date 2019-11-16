فان دايك مدافعا عن زميله: اتركوا جوميز وشأنه!

انتقد فيرجيل فان دايك لاعب هولندا استهجان جمهور إنجليزي ضد جو جوميز لاعب إنجلترا وزميل الأول في نادي ليفربول.

جو جوميز النادي : ليفربول فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وقال مدافع ليفربول في تصريحات صحفية:"أمر مخيب. أود القول أيضا إنه تم التعامل مع الموقف. أعتقد أن على الجميع التوقف عن الحديث عن الأمر لأنه حدث ما حدث".

وواصل اللاعب البالغ عمره (28 عاما) "على الجميع المضي قدما، اتركوا جو وشأنه".

وشارك جوميز في الشوط الثاني من مباراة تفوقت فيها إنجلترا على مونتينيجرو بنتيجة 7-صفر يوم الخميس وأطلق عليه بعض الجمهور صافرات استهجان على إثر شجاره مع مواطنه رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

واشتبك جوميز وستيرلينج، على خلفية مواجهة ليفربول وسيتي يوم الأحد، ورأى جاريث ساوثجيت أن الأخير أخطأ فقرر استبعاده من قائمة إنجلترا التي واجهت مونتينيجرو وتلعب يوم الأحد ضد مضيفتها كوسوفو.

واعترف ستيرلينج بخطأه وانتقد تصرف الجمهور ضد جوميز.(التفاصيل)

وعلق هاري كين قائد إنجلترا على الأمر منتقدا تصرف الجمهور. (التفاصيل)

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