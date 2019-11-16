كين ينتقد استهجان جمهور إنجليزي ضد جوميز

انتقد هاري كين قائد إنجلترا استهجان جمهور إنجليزي ضد زميله جو جوميز في مباراة حسمها فريقه بسبعة أهداف دون رد ضد مونتينجرو يوم الخميس في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

وشارك جوميز لاعب ليفربول في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي وأطلق عليه بعض الجمهور صافرات استهجان على إثر شجاره مع مواطنه رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

واشتبك جوميز وستيرلينج، على خلفية مواجهة ليفربول وسيتي يوم الأحد، ورأى جاريث ساوثجيت أن الأخير أخطأ فقرر استبعاده من قائمة إنجلترا التي واجهت مونتينيجرو وتلعب يوم الأحد ضد مضيفتها كوسوفو.

واعترف ستيرلينج بخطأه وانتقد تصرف الجمهور ضد جوميز. (التفاصيل)

وقال كين لاعب توتنام في تصريحات صحفية:"أجد الأمر محيرا، لماذا تعرض لاستهجان. لا أجد مبررا، ولا أعتقد أن أي لاعب يستحق شيئا مثل هذا. أعلم مدى أهمية اللعب مع النادي، لكن على المستوى الدولي، كلنا نشجع إنجلترا، وبيت القصيد أن جو شخص رائع".

وواصل كين الذي سجل 3 أهداف في اللقاء رافعا رصيده مع إنجلترا إلى 31 هدفا "في الحياة، في كرة القدم، وكواحد من القادة، مثل هذه الأشياء تحدث وعليك أن تحسن التعامل مع الموقف".

وتأهلت إنجلترا إلى يورو 2020 بعد اكتساح ضيفتها مونتينيجرو التي خسرت سباق الوصول إلى البطولة القارية التي تقام في 12 مدينة أوروبية.

ويستضيف ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولة التي تنطلق في 12 يونيو المقبل.

ولم تفز إنجلترا أبدا باليورو.

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