بالفيديو – ساسي يُمتع في اكتساح تونس لـ ليبيا بمشاركة معلول

قاد فرجاني ساسي بلاده تونس للفوز على ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد رادس بالجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

المباراة شهدت مشاركة نجم الزمالك طوال التسعين دقيقة وصناعته الهدف الثالث، كما شارك علي معلول ظهير الأهلي طوال أحداث اللقاء، واكتفى حمدي النقاز بالبقاء على مقاعد البدلاء.

كما ظهر محمد الترهوني لاعب سموحة في تشكيل ليبيا. وأدار المباراة تحكيميا طاقم مصري بقيادة محمود البنا.

video:1

أهداف ليبيا بدأها واختتمها وهبي الخزري، فيما سجل سيف الدين الخاوي هدفين آخرين.

أما هدف ليبيا الوحيد فجاء من توقيع حمدي الهوني بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لتحصد تونس أول 3 نقاط في مشوار التصفيات وتتصدر المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن تنزانيا التي فازت سلفا 2-1 على غينيا الاستوائية.

البنا صفّر ركلة جزاء لـ تونس بعد مرور نصف ساعة بعد عرقلة تعرض لها يوسف المساكني.

لينبري المتخصص وهبي الخزري للتنفيذ، لكنه أهدر أمام تصدي محمد نشنوش، قبل أن يصحح ما فاته ويتابع الكرة في الشباك مهديا التقدم لتونس في الدقيقة 33.

وأضافت تونس الهدف الثاني في الدقيقة 41 بواسطة السخيري بعد تمريرة المساكني.

قبل أن تشعل ليبيا اللقاء بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله الهوني.

في بداية الشوط الثاني ضغطت ليبيا بقوة وكاد أنيس سالتو أن يدرك التعادل للضيوف بعد خطأ ياسين مرياح لولا تألق فاروق بن مصطفى.

وبينما اقتربت ليبيا من التسجيل، قتل ساسي اللقاء بتمريرة طولية رائعة جعلت الخاوي في وضع مثالي لإضافة الهدف التونسي الثالث في الدقيقة 52.

ساسي واصل الإبداع بتمريرات طولية متتالية نحو وهبي الخزري في الدقائق التالية، لكن لاعب سانت إيتيان فشل في استغلالها.

وأخيرا اختتم الخزري الأهداف بنفسه في الدقيقة 89 بعد تمريرة أنيس البدري.

اقرأ أيضا:

تحديد منافس مصر في نصف نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

وافد جديد على منافسات اليورو للمرة الأولى

ميسي يقهر البرازيل

زميل صلاح يوضح كيف غيّر نظرته للوطن العربي