يرى حمزة الجمل المدير الفني لنادي القناة، أن فريقه لم يستحق الخروج من منافسات كأس مصر.

القناة سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور التمهيدي قبل الأخير لكأس مصر أمام بورفؤاد فريق القسم الثالث.

وصرّح الجمل لـ FilGoal.com: "هزيمتنا أمام بورفؤاد لا تعبرع ن سير اللقاء، إنه خروج مؤلم".

وأضاف: "تفكيرنا الآن سيكون في المباراة الصعبة أمام سيراميكا بدوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل".

وأكمل: "الإجهاد أجبرنا على عدم الدفع بالكثير من اللاعبين أمام القناة، خصوصا بعد مواجهة الداخلية الأخيرة".

وكشف: "دفعت بـ 9 لاعبين من الجدد، وقد أثر عدم على الانسجام على الأداء لأنهم يلعبون معا لأول مرة".

واستدرك: "رغم ذلك، كنا الطرف الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص، فيما سنحت 3 فرص فقط لـ بورفؤاد وسجلها جميعا".

وأوضح: "أولويتنا لمباريات الدوري، نمر بحالة حزن لخسارتنا، لكنها مباراة كؤوس".

وأتم: "رغم الهزيمة، خرجنا بعدد من اللاعبين الذين يقتربون من التشكيل الأساسي حتى نحقق إنجاز الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل".

ويحتل القناة المركز الرابع في مجموعة القاهرة برصيد 8 نقاط.

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