في تصفيات إفريقيا – تنزانيا تقلب تأخرها أمام غينيا الاستوائية في مباراة الأهداف الخارقة

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

تنزانيا - غينيا الاستوائية

استهل منتخب تنزانيا مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوز مثير على ضيفه غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 في دار السلام، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

بيدرو أوبيانج لاعب وسط ساسولو افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 بتسديدة صاروخية رائعة.

لكن تنزانيا حافظت على توازنها وسيطرت على أغلب فترات المباراة وهددت مرمى الضيوف، حتى أدركت التعادل أخيرا في الدقيقة 69.

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سيمون مسوفا مهاجم الدفاع الحسني الجديدي استغل خطأ حارس مرمى غينيا الاستوائية، وسجل الهدف بعد متابعة للكرة المرتدة من القائم.

وعندما استعد المنتخبان لتقاسم النقاط، أطلق سالوم أبو بكر قذيفة صاروخية جديدة أعلنت عن هدف تنزانيا الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

لتتصدر تنزانيا المجموعة العاشرة بـ 3 نقاط، ويظل رصيد غينيا الاستوائية صفريا. في انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين تونس وليبيا.

وفي المجموعة الثامنة، تعادل منتخب زيمبابوي أمام ضيفه البتسواني دون أهداف.

ليتقاسم المنتخبان النقطة ويتشاركان المركز الثاني خلف الجزائر حامل اللقب التي سحقت زامبيا 5-0 أمس الخميس.

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