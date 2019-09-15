رسميا - الترجي بطلا لإفريقيا.. لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفض لجنة الاستئناف للطعن المقدم من نادي الوداد الرياضي المغربي بخصوص تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي أصدرت قرارا سابقا بإعلان تتويج الترجي بطلا لدوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

بعدها قرر نادي الوداد الاستئناف ضد القرار، ولكن الآن لجنة الاستئناف رفضت طعن الوداد وفقا للاتحاد التونسي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا كشف من خلاله عن: "غياب تقنية الفيديو VAR ليس له أي آثار قانونية والغرض الوحيد منه هو مساعدة الحكم على اتخاذ القرار الصحيح".

"الحكم هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية. تقارير مسؤولي المباراة كانت واضحة والوداد رفض استئناف المباراة رغم محاولات الحكم المستمرة معهم".

"ولذلك فيؤكد مجلس الاستئناف أن المباراة خسرها الوداد بسبب رفض استئناف اللقاء".

وكان الاتحاد التونسي التونسي لكرة القدم قد كشف خلال الساعات القليلة الماضية رفض استئناف الوداد، مشيرا إلى "قررت لجنة الاستئناف بالكاف منذ قليل قبول طعن الوداد شكلا، ورفضه من حيث المضمون والأصل، مع تأكيد قرار لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي".

"وبالتالي تؤكد لجنة الاستئناف انسحاب الوداد من الميدان وفوز الترجي بالمباراة وبرابطة الأبطال الإفريقية فمبروك لتونس ومبروك للترجي الرياضي التونسي".

على الجانب ذاته أعلن الترجي عبر موقعه الرسمي هو الآخر رفض لجنة الاستئناف لطعن الوداد وإعلان تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

أزمة كبيرة نشبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية الدولية.

بذلك يلعب الترجي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي التي لم يُحدد موعدها حتى الآن.

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