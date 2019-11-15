تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام ليبيا.. النقاز على الدكة

حل الثنائي علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك أساسيين في تشكيل المنتخب التونسي أمام ليبيا.

نسور قرطاج يلتقون مع الأخضر الليبي ضمن أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، على ملعب رادس.

والمدرب منذر الكبير اعتمد على ثنائي الدوري المصري بشكل أساسي، فيما جلس حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: محمد دراجر - ياسين مرياح - أيمن عبد النور - علي معلول.

الوسط: إلياس سخيري - فرجاني ساسي - أيمن بن محمد.

الهجوم: سيف الدين خاوي - يوسف المساكني - وهبي الخزري.

ويتواجد الفريقان في المجموعة العاشرة التي تضم معهما كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

ويقود ليبيا المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي سبق له قيادة نفس المنتخب في الفترة ما بين 2007 وحتى 2009.

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