بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة

تجمعه عداوة كبيرة بكل ما يخص ريال مدريد، لكن جيرارد بيكيه يُظهر أحيانا جانبا أليفا تجاه غريم العاصمة.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

بيكيه حل ضيفا على برنامج La Resistencia عبر محطة "موفيستار" الإسبانية، وكالعادة تميّز حواره بصراحة بالغة والكشف عن حقائق عديدة.

المدافع التاريخي لـ برشلونة اعترف بعلاقته برئيس ريال مدريد: "لدي رقم هاتف فلورنتينو بيريز، لا أعرف إن كان قد غيّره أم لا، لكني اعتدت الحديث معه في السابق في أمور شخصية لا علاقة لها بكرة القدم".

وأوضح أن جوردي ألبا لا يملك رخصة قيادة رغم بلوغه 30 عاما: "والد أنسو فاتي يصطحبه إلى التدريبات لأنه لا يملك رخصة قيادة، تماما ما هو الحال مع جوردي ألبا".

وقارن بيكيه بين جوزيه مورينيو ويورجن كلوب: "مورينيو أم كلوب؟ أحب الاثنين. كلوب يعمل بجد ويقدر على تطوير فرقه. شخصيا، أتوافق مع مورينيو، لطالما تبادلنا الحديث، حتى في وقت العداوة الشرسة بين ريال مدريد وبرشلونة".

وأصر بيكيه أنه ليس مكروها بشدة في العاصمة مدريد رغم ميوله الانفصالية الواضحة: "يتم الترحيب بي دائما في مدريد، الناس لا يعبسون في وجهي، بل يطلبون مني الصور التذكارية في الشوارع ويسألون عن عائلتي. حاولت دائما أن أترك الندية داخل الملعب".

وعن علاقته بـ سيرخيو راموس: "لم أتلق دعوة لحفل زفاف سيرخيو راموس، ولم أتوقع أن يدعوني. هذا ليس أمرا جللا".

وأكمل: "طموحي في الحياة ليس حضور حفلات الزفاف. لقد دعوته لكأس دافيز بالمناسبة، لا أحمل تجاهه أي ضغينة، لست غاضبا أو غيورا. الناس أحرار في الطريقة التي يفكرون بها".

لكن نديته الكبرى طوال سنوات كانت مع ألفارو أربيلوا: "لا أمتلك رقم هاتف أربيلوا، ولكن ليس لدي مشاكل معه أيضا. قلت بعض التصريحات عنه في السابق، وهو قام بالأمر نفسه".

واسترجع بيكيه عبارته الشهيرة "شكرا يا كيفن رولدان، كل شيء بدأ من عندك" يوم تتويج برشلونة بالثلاثية في 2015: "لقد حملت في داخلي نية قول تلك العبارة عن كيفن رولدان منذ شهر مارس، وقد قلتها في اللحظة المناسبة".

رولدان كان المغني الكولومبي الذي حضر حفل عيد ميلاد كريستيانو رونالدو بعد ساعات من الهزيمة 0-4 أمام أتليتكو مدريد موسم 2014\2015، الخسارة التي اعتبرها بيكيه بداية السقوط لغريمه وخسارته كل البطولات لاحقا.

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