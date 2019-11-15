تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل يشهد عودة ميسي

عاد ليونيل ميسي لقيادة بلاده الأرجنتين، في المباراة الودية أمام الغريم التاريخي البرازيل بالعاصمة السعودية الرياض.

وغاب ميسي عن 4 مباريات ودية للأرجنتين منذ كوبا أمريكا، بسبب الإيقاف عقب تصريحاته التي هاجم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وتلعب الأرجنتين أمام نظيرتها البرازيل للمرة الأولى منذ نصف نهائي كوبا أمريكا الذي انتهى بفوز راقصي السامبا 2-0.

ويرافق ميسي في خط الهجوم، لاوتارو مارتينز لاعب إنتر، ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية.

فيما يبدأ الثنائي روبيرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس سويا في هجوم البرازيل.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: خوان فويث – خيرمان بيزيّا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي باول – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لوكاس أوكامبوس – لاوتارو ماريتنز

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو – إيدير ميليتاو – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

الوسط: كاسيميرو – أرتور ميلو – لوكاس باكيتا

الهجوم: ويليان – جابرييل جيسوس – روبيرتو فيرمينو

اقرأ أيضا:

كيف غيّر صلاح من نظرة أليسون للوطن العربي

بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية"

فيديو في الجول - جمال حمزة يرد "هل أثر الكسل على مسيرته؟"

المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة بحرمانه من دوري الأبطال

إصابة مهاجم المنتخب وتخلفه عن السفر إلى جزر القُمر