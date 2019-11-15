مدرب جالاكسي: إبراهيموفيتش يريد إنهاء مسيرته في إيطاليا

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

زاد جييرمو سكيلوتو المدير الفني لـ لوس أنجلوس جالاكسي من الجدل حول هوية الفريق القادم زلاتان إبراهيموفيتش للمهاجم السويدي المخضرم.

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي، ويعد بولونيا الأوفر حظا للتوقيع معه بسبب علاقة السويدي بالمدير الفني سينيسا ميهايلوفيتش (طالع التفاصيل).

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

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مدرب الفريق الأمريكي قال لراديو "Radio Kiss Kiss": "أنه لا يعرف ماذا سيفعل الآن، هو لاعب رائع لكنني لا أعرف خطوته المقبلة، ربما قد يُنهى مسيرته في نابولي أو ميلان".

وتابع "لا أعرف أيضا سيذهب لكنه يستحق هذا ويريد إنهاء مسيرته في إيطاليا".

وظهرت بعض التقارير التي تشير إلى إمكانية العمل مجددا رفقة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الحالي

وأتم سكيلوتو " أنهم يعرفون بعض جيدا، ومن الواضح أن زلاتان لديه الخصائص التي يحتاجها نابولي".

وسبق لزلاتان أن تدرب لمدة موسم واحد على يد المدير الفني الإيطالي في أول مواسمه بالدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

السويدي أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر عن رحيله من الدوري الأمريكي قائلا: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وتابع "لجماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم إياه، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

وسبق لإبرا أن ارتدى قميص ميلان إذ لعب للروسونيري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري والسوبر الإيطالي.

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