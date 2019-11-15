قال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه قرر عدم خوض أي مباراة في مسابقة الدوري إلا بعد إصدار قرارات حاسمة بشأن مواجهة الزرقا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح البطاوي قائلا: "قررنا عدم خوض أي مباراة في الدرجة الثانية قبل إصدار قرار بشأن مواجهة الزرقا في الجولة الرابعة من المسابقة".

وواصل "كيف نستعد لمباراة القناة ولدينا لاعبين حصلوا على البطاقة الصفراء الثالثة، هل سيلعبون مواجهة القناة أم لا؟".

وتابع "تواصلنا مع كل الجهات وليس لديهم أي معلومات حول القرار".

وأردف "القانون واضح ضد المنسحب، لماذا التأخير؟".

وأكمل "نعلم اجتماع لجنة المسابقات يوم الخميس لماذا التأخير؟".

واستطرد "ذهبنا لاستاد السويس بناء على موعد المباراة وانتظرنا الزرقا، لماذا يتم تجاهل المسابقة واتخاذ قرارات غير مدروسة؟".

واستكمل "أرسلنا خطابات للاتحاد المصري لكرة القدم، نظرا للضرر الذي تعرضنا له من تكاليف المباراة التي تجاوزت 250 ألف جنيه وإيجار الملعب، أيضا قرار متسرع من لجنة المسابقات بإبلاغنا موعد مباريات كأس مصر قبلها بـ3 أيام وتعرضنا للخروج المبكر".

وأتم "نأمل في صدور قرار لإضافة النقاط الثلاثة قبل مواجهة القناة".

أحمد حمدي حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا في الجولة الرابعة من الدرجة الثانية من الدوري المصري أنهى مواجهة الفريقين بعد 20 دقيقة من موعد انطلاق المباراة عقب تغيب الضيوف عن الحضور لاستاد السويس الجديد.

المباراة كان من المفترض أن تنطلق في الثانية والنصف مساء الإثنين 11 نوفمبر على استاد السويس الجديد، ثم أعلن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية تأجيلها يوم الأحد مساء.

ثم عادت المباراة للحياة يوم الإثنين عندما وافقت مديرية الأمن على إقامتها، ليعود خالد كامل ويبلغ مسؤولي الناديين بالتغيير الجديد.

وتنص لائحة المسابقات على "اعتبار الفريق المنسحب من المباراة خاسرا بهدفين دون رد".

كما توضح اللائحة أن العقوبة المالية تبلغ "20 ألف جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراة واستكمل باقي المباريات بالإضافة إلى تحمله كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي الآخر المضار من الانسحاب سواء (إعلانات، نقل تليفزيوني.. إلخ) بالإضافة إلى العقوبات طبقا للوائح المسابقات".

فيما بعد فوجئت إدارة سيراميكا أن الاجتماع الأسبوعي لمباريات القسم الثاني للفصل في مباريات كل جولة لم يتم عقده، وبالتالي لم يتم البت في نتيجة مباراة الفريق ضد ضيفه الزرقا. ما دفع النادي لإصدار بيان رسمي عبر موقعه يعلن عدم خوضه أي مباراة.

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