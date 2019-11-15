عبد الحفيظ: حمدي فتحي يخضع للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر سيجري جراحة غضروف الركبة خلال الأسبوع المقبل، وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلا: "حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفره والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية في القاهرة".

وأضاف عبد الحفيظ "اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق".

وكان فتحي قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021.

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر المقبل، قبل توجهه إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الدولي وتوقف الدوري المصري.

وحدد الجهاز الفني في وقت سابق يوم الثلاثاء لمواجهة فريق الاتصالات وديا.

ويستعيد الأهلي خدمات لاعبه أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي أقيمت في القاهرة، وذلك بعد توديع المنتخب بشكل رسمي للبطولة من دور المجموعات.