أشاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الأولمبي بزميله مصطفى بمحمد، وتحدث عن الثنائية الهجومية رفقة رمضان صبحي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر تأهل إلى نصف النهائي عقب تحقيقه الانتصار في جميع اللقاءات على مالي وغانا والكاميرون.

الظهير الأيسر تحدث لـ FilGoal.com قائلا عقب مباراة أمس: "سعيد بالفوز الذي حققه المنتخب على الكاميرون وكذلك المباريات السابقة والتأهل لنصف نهائي البطولة، عن استحقاق أداءً ونتيجة".

وتابع "أشكر الجهاز الفني واللاعبين، فالجميع يقوم بواجبه على أكمل وجه وأشكر جمهور مصر العظيم الذي يساندنا".

وعن ثنائية رمضان وفتوح الهجومية قال: "رمضان صبحي لاعب كبير صاحب قدرات وإمكانيات فنية رائعة، تجمعني به علاقة قوية خارج المستطيل الأخضر ونتحدث باستمرار".

وتابع عن التجانس "أنا أعلم قدرات رمضان جيدا وأحفظ تحركاته جيدا كذلك هو يدرك قدراتي، هناك تجانس بيننا وبناء على ذلك نعمل ونقدم هذه الأمور خلال اللقاءات".

وأشاد بتألق مصطفى محمد: "كنت اتوقع تألقه، هو مهاجم متميز بقدرات رائعة ويقدم مجهود رائع وأهنئه بالحصول على رجل المباراة للمرة الثانية، هو الآن هداف البطولة واتوقع أن يحصل عليها وسينافس بقوة على أفضل لاعب بالبطولة".

وعن مستقبله: "أتمنى أولا الحصول على البطولة ومن ثم التأهل لطوكيو، كذلك أتمنى الاستمرار على نفس المستوى الذي أقدمه وأعمل جاهدا على ذلك".

وأتم "بالتأكيد أتمنى العودة للزمالك ومن ثم الاحتراف من خلاله، كذلك أتمنى التواجد مع المنتخب الأول في الفترة المقبلة والمشاركة معهم".

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