جاياردو ينافس على 3 جبهات.. ريفر بليت إلى نهائي كأس الأرجنتين

ينافس ريفر بليت الأرجنتيني في 2019 على 3 ألقاب، نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد أقل من 10 أيام، وأشعل الصراع في الدوري الأرجنتيني على الصدارة، والآن وصل إلى نهائي كأس الأرجنتين.

المليوناريوس تفوق على إستوديانتيس بيونس آيرس، ويلتقي مع سنترال كوردوبا من الدرجة الثانية في المباراة النهائية عقب فوزهم على لانوس.

ريفر بليت تفوق بهدفين دون مقابل وكلاهما جاء في الوقت البديل لشوطي اللقاء.

خافيير بنيولا سجل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

ومن ثم سجل إيزيكيل بالاسيوس هدف تأكيد الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

نهائي هو الثالث لريفر بليت في كأس الأرجنتين إذ فاز رفقه مدربه مارسيلو جاياردو بلقبي 2015-16 و2016-17.

وإذا كرر ريفر بليت الفوز باللقب سيعادل بوكا جونيورز في عدد ألقاب كأس الأرجنتين برصيد 3 ألقاب كأكثر فريق متوجا باللقب المحلي.

وحقق سنترال كوردوبا المفاجأة وأقصى لانوس بعدما أقصى إستوديانتيس من ربع النهائي وتأهل إلى النهائي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق كريستيان فيجا في الدقيقة 54.

ولم يتحدد موعد النهائي أو الملعب الذي ستقام عليه المباراة بعد، إذ طالب جاياردو ألا تتعارض مع مواعيد مباريات الفريق القادمة قاريا أو محليا.

ويتأهل بطل المسابقة إلى كوبا ليبرتادوريس 2020، إذ يمتلك فريق سنترال كوردوبا فرصة التأهل حال خسر النهائي وفاز ريفر بليت بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019.

وإذ تأهل سنترال كوردوبا إلى البطولة القارية العام المقبل، ستمتلك الأرجنتيني ناديين من الدرجة الثانية ينافسان قاريا رفقة تيجري الذي حقق لقب كأس الدوري الأرجنتيني 2019 على حساب بوكا جونيورز في وقت سابق.

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