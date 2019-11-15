إعادة لنسخة 2005.. المكسيك أمام البرازيل في نهائي مونديال الناشئين 2019

تأهل منتخب المكسيك إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عقب الفوز على هولندا في المربع الذهبي بركلات الترجيح، فيما قادت "ريمونتادا" البرازيل في الشوط الثاني إلى الوصول للمباراة النهائية على حساب فرنسا.

المنتخبان يلتقيان لأول مرة في نهائي كأس العالم للناشئين منذ نسخة 2005 والتي أقيمت في بيرو، وهو ما يتكرر بعد 14 عاما لكن في البرازيل التي استضافت البطولة بدلا من بيرو قبل أشهر من بداية البطولة.

المكسيك في 2005 حققت اللقب العالمي الأول لها بفضل كارلوس فيلا وهيكتور مورينو وجيوفاني دوس سانتوس، وتفوقت في المربع الذهبي على حساب هولندا أيضا وهو ما يتكرر في النسخة الحالية.

فيما نجحت البرازيل في التأهل وسط جماهيرها إلى النهائي بعدما قلبت تأخرها في الشوط الأول على حساب فرنسا بنتيجة 2-0 إلى 3-2.

المكسيك × هولندا

يوري ريجير تقدم لهولندا أمام المكسيك في الدقيقة 74، وثم عدّل إرفين ألفاريز النتيجة في الدقيقة 79 عقب 6 دقائق من نزوله أرضية الملعب.

ولجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للتريكولور بنتيجة 4-3.

نهائي هو الرابع للمكسيك منذ 2005، إذ فازوا بنسخة 2011 وخسر نسخة 2013.

فيما يلعب منتخب هولندا على المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2005 كأفضل إنجاز له بعدما خسر من المكسيك في المربع الذهبي حينها بنتيجة 4-0.

ريمونتادا برازيلية

لم يفلح تقدم فرنسا على البرازيل بهدفين دون مقابل في أول 13 دقيقة، أرنود موينجا ونثنائيل مبوكو سجلا أهداف الديوك الفرنسية في الدقيقتين 7 و13.

وفي الشوط الثاني قلب البرازيليين الطاولة بفضل أهداف كايو جورج في الدقيقة 62، وجابريل فيرون في الدقيقة 76.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة سجل لازارو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 والهدف رقم 170 في البطولة.

لتتأهل البرازيل للنهائي لأول مرة منذ 2005، ويمتلك السامبا 3 ألقاب 1997 و1999 و2003.

فرنسا تواجه هولندا في مباراة المركز الثالث يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء، والنهائي يقام بين البرازيل والمكسيك في منتصف ليل الإثنين.

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