حلم طوكيو 2020 - طاهر: كل فرق أمم إفريقيا دون 23 عاما تخشى الفراعنة

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - طاهر محمد طاهر

أشاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب بزملائه في المنتخب الأولمبي بعد الفوز على الكاميرون 2-1 في الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وصرح طاهر عبر قناة القاهرة والناس "أنا مستمر في معسكر المنتخب الأولمبي رغم استبعادي من قائمة البطولة بسبب الإصابة".

وأضاف "بالطبع كنت أتمنى المشاركة في المباريات، ولكن سأبقى داعما لزملائي الذين يقدمون عروض قوية".

أخبار متعلقة

حلم طوكيو 2020 - كريم العراقي: كل مباراة تساوي كأس البطولة مصطفى محمد: لا أنظر للجوائز الفردية.. وخطوة الاحتراف ستأتي عن طريق الزمالك لاعب الكاميرون الأولمبي: نستحق الخسارة من مصر حلم طوكيو 2020 - لم نحقق الهدف بعد.. ما حدث مع السنغال رسالة للاعبي مصر الأولمبي

وأشار مهاجم المقاولون "كل منتخبات البطولة تخاف الآن من منتخب مصر، نحن الأقوى هجوما وحققنا 3 انتصارات متتالية".

وأشار في ختام تصريحاته "أثق في زملائي، وإن شاء الله يوم 22 نوفمبر سنرفع كأس البطولة"

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي وغانا والكاميرون.

وينتظر منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية

منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام ليبيا.. النقاز على الدكة 39 دقيقة | إفريقيا
سواريز: لن أنسى ما فعله معي إنريكي بعد مونديال 2014 42 دقيقة | أوروبا
العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس ساعة | أوروبا
بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة ساعة | أوروبا
تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل يشهد عودة ميسي ساعة | أمريكا
ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك