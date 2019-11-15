حلم طوكيو 2020 - طاهر: كل فرق أمم إفريقيا دون 23 عاما تخشى الفراعنة

أشاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب بزملائه في المنتخب الأولمبي بعد الفوز على الكاميرون 2-1 في الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وصرح طاهر عبر قناة القاهرة والناس "أنا مستمر في معسكر المنتخب الأولمبي رغم استبعادي من قائمة البطولة بسبب الإصابة".

وأضاف "بالطبع كنت أتمنى المشاركة في المباريات، ولكن سأبقى داعما لزملائي الذين يقدمون عروض قوية".

وأشار مهاجم المقاولون "كل منتخبات البطولة تخاف الآن من منتخب مصر، نحن الأقوى هجوما وحققنا 3 انتصارات متتالية".

وأشار في ختام تصريحاته "أثق في زملائي، وإن شاء الله يوم 22 نوفمبر سنرفع كأس البطولة"

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي وغانا والكاميرون.

وينتظر منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

























































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