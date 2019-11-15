بعد صافرات الاستهجان على جوميز.. سترلينج يوجه رسالة لوم لجماهير إنجلترا

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - جو جوميز

أطلقت بعض جماهير إنجلترا صافرات الاستهجان على جو جوميز لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي عند مشاركته أمام مونتنجرو في تصفيات يورو 2020، ورحيم سترلينج لم يعجبه هذا التصرف.

سترلينج دخل في شجار مع جوميز قبل المباراة بساعات نتيجة التوتر الذي ساد بينهما في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ما أدى إلى استبعاد الأول من قبل المدرب جاريث ساوثجيت.

ورحيم بعدما اعتذر عن تصرفه مع زميله، عاد للحديث من جديد دفاعا عن جوميز، ووجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه على "تويتر".

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وقال: "إلى الجماهير الإنجليزية، أردت أن تبقى الأمور على حالها ولكن يتعين علي الحديث مجددا: من الصعب علي مشاهدة زميلي يتلقى صافرات الاستهجان على شيء كان خطأي".

وأضاف "جو لم يفعل أي شيء خاطئ وبالنسبة لي أراه شخصا متواضعا يواصل العمل بكد، وبعد أسبوع صعب له من الخطأ التصفير ضده".

واختتم "أتحمل كافة المسؤولية وأتقبل العواقب. شعرت أنه توجب علي قول ذلك".

وحجز الأسود الثلاثة بطاقة التأهل إلى يورو 2020 بعد اكتساح مونتنجرو بسباعية بيضاء.

ووصلت إنجلترا إلى النقطة 18 من 7 مباريات، وارتقت التشيك إلى النقطة 12 من 6 مباريات بفارق 4 نقاط عن كوسوفو صاحبة المركز الثالث.

إنجلترا والتشيك انضما إلى 8 منتخبات أخرى حجزت مقعدها في البطولة التي تقام بين 12 مدينة أوروبية.

إذ تأهلت منتخبات أوكرانيا وإسبانيا وبولندا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا.

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