بالفيديو – رونالدو يرد على ساري.. هاتريك في ليتوانيا يُقرب البرتغال من يورو 2020

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدربه ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي وسجل هاتريك في شباك ليتوانيا في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020.

البرتغال فازت بسداسية دون مقابل في الجولة قبل الأخيرة وعززت من فرص تأهلها إلى في ظل الصراع الدائر مع صربيا على بطاقة التأهل الثانية.

رونالدو لم يشارك في آخر مباراتين بشكل كامل مع يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو الروسي وميلان الإيطالي وظهر غاضبا من تغييره في المباراتين، إذ غادر الملعب قبل نهاية مواجهة ميلان.

سجل هاتريك الـ 55 في مسيرته مع المنتخب والأندية ورفع رصيده إلى 10 أهداف في التصفيات في المركز الثاني بترتيب هدافي التصفيات، كل هذا خلال 83 دقيقة.

His 9th hat-trick for Portugal. 🇵🇹 His 55th career hat-trick. 🤯 Ronaldo is on another level!#EURO2020 #OptusSport pic.twitter.com/jkpanywZ4M — Optus Sport (@OptusSport) November 14, 2019

كما رفع رصيده إلى 98 هدفا دوليا مقلصا الفارق مع الإيراني علي دائي إلى 11 هدفا دوليا في صدارة ترتيب هدافي المنتخبات.

الهدف الأول للبرتغال جاء في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء عن طريق كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 سجل هدفه الثاني وهدف منتخب بلاده بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بكل سهولة.

الشوط الثاني شهد انفجار منتخب البرتغال، إذ سجل بيتزي الهدف الثالث في الدقيقة 52، تبعه جونزالو بيانيسيا بالهدف الرابع في الدقيقة 56.

ضغط البرتغال الهجومي تواصل وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 63.

عقب دقيقتين فقط سجل رونالدو الهاتريك الخاص به والسادس لأبطال أوروبا في الدقيقة 65 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية بيرناردو سيلفا.

فيرناندو سانتوس فضّل إراحة رونالدو في الدقائق الأخيرة وأشرك ديوجو جوتا في الدقيقة 83 بدلا من قائد برازيل أوروبا.

هدف رونالدو أصبح العاشر من أصل 20 هدفا سجلها لاعبو البرتغال في التصفيات أي يمتلك 50% من أهداف منتخب بلاده.

منتخب البرتغال رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، فيما ظل ليتوانيا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي البرتغال مع نظيره لوكسمبورج خارج أرضه في الجولة الأخيرة والفوز يعني التأهل للدفاع عن اللقب الأوروبي.

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صربيا × لوكسمبورج

بينما حقق منتخب صربيا فوزا صعبا ومثيرا على لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين واصل بها المنتخب الصربي تشبثه بالتأهل والقتال حتى الجولة الأخيرة.

ألكسندر ميتروفيتش سجل هدفي صربيا في الشوط الأول في الدقيقة 11 و43.

وفي الشوط الثاني قلص جيرسون رودريجيز في الدقيقة 54، لكن البديل نيمانيا رادونيتش في الدقيقة 70 سجل هدف صربيا الثالث.

وسجل توربيل هدفا ثانيا للضيوف لكنه في الدقيقة 75 لكنه لم يُغير في نتيجة اللقاء.

فوز صربيا رفع رصيدهم إلى 13 نقطة خلف البرتغال بنقطة وحيدة ولديها مواجهة قوية مع أوكرانيا في الجولة الأخيرة.

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