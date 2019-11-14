خاص حوار في الجول – علاء عبد العال يتحدث عن مؤامرة في إنبي.. وحزن بسبب المنتخب

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 23:43

كتب : حامد وجدي

علاء عبد العال والجهاز الفني للداخلية

تعاقد علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية مع بتروجيت لتدريب الفريق من أجل إعادته للدوري الممتاز بعدما هبط منه قبل عدة أشهر.

ولكن قبل ذلك التعاقد أجرى علاء عبد العال حوارا مطولا مع FilGoal.com تحدث خلاله عن مسيرته التدريبية وكيف واجه صعوبات لأنه لم يكن لاعبا في الأهلي أو الزمالك.

هذا بالإضافة لحديثه عن دوراته التدريبية التي حصل عليها والمؤامرة التي واجهها في إنبي.

وأخيرا عن حزنه لعدم ترشيح اسمه لتدريب منتخب مصر.

شاهد الحوار.

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