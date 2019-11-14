لاعب الكاميرون الأولمبي: نستحق الخسارة من مصر

يرى فرانك إيفينا لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي أن فريقه استحق الخسارة أمام مصر في ثالث جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الكاميرون ودعت البطولة بعد الخسارة لتنال غانا بطاقة العبور بفارق الأهداف، وتترسخ عقدة المدرب ريجبور سونج.

وإيفينا صاحب هدف الأسود غير المروضة الوحيد قال: "في كل مرة نركز ولكن خسرنا ونستحق تلك الخسارة".

وأضاف بعد اللقاء لقناة تايم سبورتس "يجب أن نركز أكثر من ذلك فقد ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة التي لا تصدر من لاعبين محترفين".

وأتم أعتقد أننا يجب أن نتعلم أكثر، لدينا العديد من الفرص في المستقبل وسوف نرى ما سيحدث".

























































الفراعنة حققوا فوزهم الثالث على التوالي بفضل مصطفى محمد الذي سجل الهدفين.

مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 4 أهداف ليودعوا البطولة وحلم طوكيو 2020 بفارق الأهداف المسجلة عن غانا التي فازت على مالي بهدفين دون رد.

مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

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