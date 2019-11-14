لاعب الكاميرون الأولمبي: نستحق الخسارة من مصر
الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 22:22
كتب : FilGoal
يرى فرانك إيفينا لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي أن فريقه استحق الخسارة أمام مصر في ثالث جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
الكاميرون ودعت البطولة بعد الخسارة لتنال غانا بطاقة العبور بفارق الأهداف، وتترسخ عقدة المدرب ريجبور سونج.
وإيفينا صاحب هدف الأسود غير المروضة الوحيد قال: "في كل مرة نركز ولكن خسرنا ونستحق تلك الخسارة".
وأضاف بعد اللقاء لقناة تايم سبورتس "يجب أن نركز أكثر من ذلك فقد ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة التي لا تصدر من لاعبين محترفين".
وأتم أعتقد أننا يجب أن نتعلم أكثر، لدينا العديد من الفرص في المستقبل وسوف نرى ما سيحدث".
الفراعنة حققوا فوزهم الثالث على التوالي بفضل مصطفى محمد الذي سجل الهدفين.
مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 4 أهداف ليودعوا البطولة وحلم طوكيو 2020 بفارق الأهداف المسجلة عن غانا التي فازت على مالي بهدفين دون رد.
مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.
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