لاعب الكاميرون الأولمبي: نستحق الخسارة من مصر

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - الكاميرون الأولمبي

يرى فرانك إيفينا لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي أن فريقه استحق الخسارة أمام مصر في ثالث جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الكاميرون ودعت البطولة بعد الخسارة لتنال غانا بطاقة العبور بفارق الأهداف، وتترسخ عقدة المدرب ريجبور سونج.

وإيفينا صاحب هدف الأسود غير المروضة الوحيد قال: "في كل مرة نركز ولكن خسرنا ونستحق تلك الخسارة".

أخبار متعلقة

حلم طوكيو 2020 - لم نحقق الهدف بعد.. ما حدث مع السنغال رسالة للاعبي مصر الأولمبي مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون سونج بعد الهزيمة: أتعلم من شوقي غريب الذي بمثابة أبي

وأضاف بعد اللقاء لقناة تايم سبورتس "يجب أن نركز أكثر من ذلك فقد ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة التي لا تصدر من لاعبين محترفين".

وأتم أعتقد أننا يجب أن نتعلم أكثر، لدينا العديد من الفرص في المستقبل وسوف نرى ما سيحدث".

الفراعنة حققوا فوزهم الثالث على التوالي بفضل مصطفى محمد الذي سجل الهدفين.

مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 4 أهداف ليودعوا البطولة وحلم طوكيو 2020 بفارق الأهداف المسجلة عن غانا التي فازت على مالي بهدفين دون رد.

مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية

مصر الأولمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو 2020 - طاهر: كل فرق أمم إفريقيا دون 23 عاما تخشى الفراعنة ساعة | حلم طوكيو 2020
آل الشيخ لـ ميسي: أتمنى انضمامك لـ ألميريا بعد 5 سنوات ساعة | أوروبا
محمد رزق: ظلمت بسبب التجنيد.. الأهلي لم يقف معي في هذه الأزمة ساعة | مصر
بالفيديو - جيرو يقود فرنسا لفوز صعب على مولدوفا في ليلة الاحتفال بالتأهل لـ يورو 2020 ساعة | أوروبا
بعد صافرات الاستهجان على جوميز.. سترلينج يوجه رسالة لوم لجماهير إنجلترا ساعة | أوروبا
بالفيديو - سباعية إنجلترا وانتفاضة التشيك تحلقان بهما إلى يورو 2020 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك