حلم طوكيو 2020 - لم نحقق الهدف بعد.. ما حدث مع السنغال رسالة للاعبي مصر الأولمبي

لم يحقق سوى منتخب واحد العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عبر تاريخ البطولة لكنها تحمل فأل شؤم.

المنتخب المصري الأولمبي حصد العلامة الكاملة عقب الفوز على مالي وغانا والكاميرون وضمان التأهل إلى نصف النهائي دون هزيمة.

ومن أجل التأهل إلى الأولمبياد لابد من احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، أي يعني هذا أن المنتخب الوطني لم يحقق هدفه الأساسي بعد.

الفوز في مباراة نصف النهائي يعني الوصول بشكل رسمي لأولمبياد طوكيو 2020 سواء حقق الفراعنة اللقب أو اكتفوا بالوصافة في المباراة النهائية.

وحال الخسارة في المربع الذهبي ستكون مباراة المركز الثالث هي الفرصة الوحيدة والفوز لا بديل عنه.

وفي النسختين السابقتين لم يحقق سوى منتخب السنغال العلامة الكاملة في دور المجموعات.

نسخة 2011 شهدت تأهل السنغال والمغرب ومصر والجابون وكل منتخب خسر مباراة في دور المجموعات.

وانتهت البطولة بتأهل المغرب والجابون ومصر التي حلت في المركز الثالث، بينما حصد منتخب السنغال مقعده في الأولمبياد عن طريق الملحق مع قارة آسيا.

في نسخة 2015 تصدر منتخب السنغال في البطولة التي استضافها بالعلامة الكاملة عقب الفوز على زامبيا وتونس وجنوب إفريقيا.

في المقابل تأهلت جنوب إفريقيا رفقتها من المجموعة برصيد 6 نقاط، بالإضافة إلى الجزائر ونيجيريا من المجموعة الثانية إذ حصد كلاهما 5 نقاط للتأهل.

تفوقت نيجيريا والجزائر في نصف النهائي على السنغال وجنوب إفريقيا على الترتيب.

وفي مباراة المركز الثالث تفوقت جنوب إفريقيا بركلات الترجيح على السنغال وخطفت بطاقة التأهل للأولمبياد ريو 2016.

ولم يتحدد بعد أطراف المربع الذهبي للنسخة الحالية، عقب تأهل مصر وغانا من المجموعة الأولى في انتظار مواجهات المجموعة الثانية والتأهل للدور المقبل.

المنتخب المصري يمتلك فرصة التأهل مرتين إلى أولمبياد طوكيو 2020 والأمل يتزايد في التأهل الأولمبي ومن ثم حصد لقب البطولة التي تستضيفها الأراضي المصرية، والابتعاد عن شبح السنغال 2015.

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