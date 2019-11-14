مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر الأولمبي

حصد مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون.

مهاجم الزمالك سجل ثنائية فوز مصر على الكاميرون في اللقاء الذي جمع المنتخبين في ختام دور المجموعات بالمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية تحت 22 عاما المقامة حالياً في مصر.

الثنائية قادت الفراعنة للفوز الثالث علي التوالي، وعزز بها صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد أربع أهداف.

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منتخب مصر حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات، ليصعد كأول مجموعته إلى الدور قبل النهائي.

حضرت الجماهير بكثافة في استاد القاهرة بعدما أظهر رجال المنتخب الأولمبي قدرتهم على القتال.. ولاعبو شوقي غريب لم يخيبوا آمال الحاضرين.

مهاجم الزمالك أصبح أول مهاجم صريح يسجل في 3 مباريات متتالية مع المنتخب المصري بشكل عام بعد السيد حمدي.

مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

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