سونج بعد الهزيمة: أتعلم من شوقي غريب الذي بمثابة أبي

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 22:09

كتب : رامي جمال

ريجوبيرت سونج - الكاميرون

قال روجبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي إن فريقه سيتعلم من الإخفاق الذي حدث في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد الفشل في التأهل لنصف النهائي وبالتالي ضياع حلم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال سونج لقناة "تايم سبورتس" عقب الهزيمة من مصر بهدفين لهدف: "لسنا سعداء بالطبع كان يجب علينا أن نركز من البداية للنهاية هذه هي نوعية تلك المسابقات".

واستدرك "لكننا سنتعلم من ذلك الإخفاق وأنا فخور باللاعبين فقد واجهنا فريق مصري جيد جدا جدا".

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ودخل شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي في الحوار وقال له سونج: "قمت بعمل رائع وأنا مدرب صغير وأتعلم منك ومن خبراتك الكبيرة".

وأتم سونج "إن شوقي غريب بمثابة أبي".

ورد شوقي غريب "لا أنت لاعب كبير ومدرب كبير وأنا فخور بمواجهتك اليوم".

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