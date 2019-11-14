شكرا مصر.. غانا تخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي بالفوز على مالي

خطف المنتخب الغاني الأولمبي بطاقة التأهل رفقة المنتخب المصري بعد الفوز على مالي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد.

استغل المنتخب الغاني خسارة نظيره الكاميروني أمام مصر بهدفين مقابل هدف، وتأهل بفارق الأهداف عقب التساوي مع الأسود في رصيد النقاط.

منتخب غانا دخل المواجهة ويمتلك فرصة الفوز من أجل التأهل على حساب الكاميرون حال التعادل في النقاط متمسكا بالآمل في المباراة الأخرى.

وفي المقابل انتهت فرص مالي عقب الخسارة من مصر والكاميرون في الجولتين الأولى والثانية.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف بين المنتخبين، إذ شهد بطاقة صفراء وحيدة للاعب منتخب مالي أليو ديانج –لاعب الأهلي- في الدقيقة 44.

تغييرات إبراهيم تانكو المدير الفني الهجومية لمنتخب غانا بنزول أوسو كوابينا وفرانك أرهين في الشوط الثاني أتت ثمارها.

كوابينا سجل هدف التقدم للشُهب الغانية في الدقيقة 74.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليعزز من حظوظ غانا في التأهل، رافعا رصيده إلى هدفين في البطولة.

فوز رفع رصيد غانا إلى 4 نقاط متفوقا على الكاميرون برصيد 4 نقاط بعدما تعادلوا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

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