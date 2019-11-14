حلم طوكيو - رأسه تعرف الشباك وانفرد بصدارة الهدافين.. مصطفى محمد يسجل في الكاميرون

يواصل مصطفى محمد التسجيل مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعدما هز شباك الكاميرون بهدفين.

مصطفى محمد سجل الهدفين الثالث والرابع له في البطولة وانفرد بترتيب الهدافين أمام أنظار الكاميروني فرانك إيفينا صاحب الهدفين.

الهدف الأول جاء عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 27 مستفيدا من عرضية كريم العراقي.

وأعاد التقدم للفراعنة من جديد بهدف ثاني في الدقيقة 50 برأسية من داخل منطقة الست ياردات من عرضية إمام عاشور.

هدف هو الثالث برأسية له في البطولة الحالية بعدما هز شباك مالي وغانا.

وأصبح مهاجم الزمالك أول مهاجم صريح يسجل في 3 مباريات متتالية مع المنتخب المصري بشكل عام بعد السيد حمدي.

لاعب بتروجت والأهلي ومصر المقاصة السابق سجل في 3 مباريات متتالية عام 2011 في مباريات ودية مع المنتخب المصري الأول أمام بوروندي وكينيا وأوغندا.

ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان صدارة المجموعة بعدما حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي من الجولة السابقة.

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