رونالدو قبل لقاء ليتوانيا: أنا بحالة جيدة جدا للغاية

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

صرّح البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه لائق تماما من أجل المشاركة مع منتخب البرتغال في مواجهة ليتوانيا.

رونالدو غادر آخر مباراتين لـ يوفنتوس قبل نهايتها ضمن تغييرات فنية من الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا وميلان في الدوري الإيطالي.

وحقق البيانكونيري الفوز في كلا اللقاءين عقب خروج البرتغالي البالغ 35 عاما.

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رونالدو قال قبل مواجهة ليتوانيا للصحفيين: "لفتح النشرة الإخبارية، يمكنني تقديم الأخبار، القائد بحالة جيدة جدا للغاية".

وتابع "لست فقط بخير، لكنني أستطيع القول إنني لائق للغاية أيضا، والآن يمكنكم مقابلة الأخرين".

وكان فيرناندو سانتوس قد أعلن جاهزية البرتغالي للمشاركة في مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (طالع التفاصيل).

رونالدو سجل 7 أهداف في التصفيات الأوروبية، ويقود أبطال أوروبا من أجل الدفاع عن لقبهم خلف أوكرانيا التي حسمت بطاقة تأهلها من الجولة الماضية.

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