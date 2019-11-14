كاف يوافق على دقيقة حداد في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 17:41

كتب : عاطف شادي

مصر - غانا - الأولمبي

أعلن حسام الزناتي مدير بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الوقوف دقيقة حداد في مباريات اليوم الخميس.

وقال الزناتي: "توفي أحمد عمرو عطية أحمد المتطوعين في البطولة وقررنا تكريمه سريعا".

وأضاف "لذا قدمنا طلبا إلى الاتحاد الإفريقي بالوقوف دقيقة حداد على روحه وتمت الموافقة بالفعل".

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وتوفي أحمد عطية صباح اليوم الخميس إثر حادث أليم تعرض له.

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون في ختام مباريات المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

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