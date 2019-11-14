من هو أفضل صانع ألعاب أظهر تفاهما كبيرا مع جمال حمزة؟ وما هو أجمل هدف في مسيرته.

اختار جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أجمل هدف سجله في مسيرته، والهدف كان بقميص الزمالك أمام حرس الحدود.

جمال حمزة اختار حازم إمام وشيكابالا أيضا كأفضل ثنائي تفاهم معه بشكل كبير.

شاهد اختيارات جمال حمزة من هنا

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