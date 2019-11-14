رسميا - التجربة الثانية.. هنري مدربا لمونتريال إمباكت

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

هنري - موناكو

أعلن نادي مونتريال إمباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي عن تعيين تيري هنري أسطورة أرسنال مدربا له بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتحدث كيفن جيلمور رئيس النادي ومديره التنفيذي قائلا: "نحن سعداء للغاية لكي نعلن عن تعيين هذه الأسطورة الكروية، هنري سيضيف لنا الكثير من الحركة، ويشاركنا رؤيتنا ويساعدنا على تحقيق أهدافنا في الملعب، وخارجه".

وقال هنري عقب تعيينه: "شرف كبير لي أن أصبح مدربا لنادي مونتريال إمباكت وأعود مرة أخرى للدوري الأمريكي".

أخبار متعلقة

هنري يختار فريقه الخماسي المثالي.. ليس من بينهم ميسي هنري يعترف بوضعه الصعب بعد الرحيل عن تدريب موناكو كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

وواصل "إنه دوري أعرفه جيدا وحظيت بوقت رائع فيه، التواجد في مونتريال متعددة الثقافات أمر غير عادي، لطالما كنت أتابع هذا النادي والآن أنا هنا".

هنري بدأ مسيرته التدريبية في فبراير 2015 بالعمل في فرق الشباب بنادي أرسنال قبل أن يحصل على الرخص التدريبية من يويفا، ثم في أغسطس 2016 أصبح مساعد روبيرتو مارتينيز في تدريب منتخب بلجيكا.

وفي أكتوبر 2018 تولى هنري أول مهمة تدريبية له خلفا لليوناردو جارديم في موناكو، ولم يصمد النجم الفرنسي لفترة طويلة، إذ تمت إقالته لسوء النتائج في 24 يناير عام 2019.

وقاد هنري موناكو في 20 مباراة بكل المسابقات فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 11 وسجل فريقه 23 هدفا واستقبل 43.

هنري صاحب الـ42 عاما خلال فترة ممارسته كرة القدم كلاعب، انضم إلى نيويورك ريدبولز من برشلونة في صيف 2010 مجانا، واستمر مع الفريق حتى اعتزاله في يناير 2015 تخللها فترة إعارة قصيرة لمدة شهر في أرسنال. وحصد مع الفريق الأمريكي لقب درع المشجعين لعام 2013.

اقرأ أيضا

تقرير: تشان يقترب من مغادرة يوفنتوس في يناير

الأهلي يواجه الاتصالات وديا.. جاهزية حسام عاشور وكدمة خفيفة لسليمان

حلم طوكيو 2020 - في الجول يوضح - ما الذي يحدث إن تساوى منتخبان أو أكثر في النقاط بالمجموعات

الإسماعيلي يطلق علامته التجارية الجديدة: النادي سيطلق منتجاته الرسمية قريبا

مصر ضد كينيا - رحلة البدري للبحث عن انطلاقة مثالية في التصفيات الإفريقية

تيري هنري الدوري الأمريكي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل مصر الأولمبي - إمام عاشور أساسي.. وثلاثي هجومي كاميروني 19 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو – الهدف الرابع دوليا.. كهربا يستغل الأخطاء القاتلة ويهز شباك كينيا 28 دقيقة | منتخب مصر
صور - صلاح يتلقى العلاج في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا 30 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - الشناوي يتألق أمام فرصتين خطيرتين لـ كينيا 42 دقيقة | منتخب مصر
بعد اكتمال المشاركين.. قرعة متوازنة لـ خليجي 24 50 دقيقة | الوطن العربي
حكم مصري يشارك في مونديال الأندية 53 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك