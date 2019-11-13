سانتوس: رونالدو سيشارك أمام لوكسمبورج وليتوانيا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

رونالدو

قال فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال أن كريستيانو رونالدو سوف يشارك في مواجهتي لوكسمبورج وليتوانيا في تصفيات يورو 2020.

وأثار المهاجم البرتغالي الجدل في الأسبوع الأخير بعدما قام الإيطالي ماوريسيو ساري باستبداله في مواجهتي لوكوموتيف موسكو وميلان في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي على الترتيب.

سانتوس قال في المؤتمر الصحفي: "الجميع يريد الحديث عنه لأنه أفضل لاعب في العالم".

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وأضاف "رونالدو هنا، تم استدعاؤه وسيكون لائقا وقادر على المشاركة".

وأشار ساري إلى معاناة رونالدو من إصابة في الركبة ساهمت في انخفاض مستواه في المباريات الأخيرة.

وتمتلك البرتغال فرصة التأهل خلف أوكرانيا، إذ يُنافس أبطال أوروبا منتخب صربيا على بطاقة التأهل الثانية.

ويحل البرتغال ثانيا في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة مقابل 10 نقاط لصربيا صاحب المركز الثالث.

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