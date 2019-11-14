حلم طوكيو 2020 - في الجول يوضح ماذا يحدث إن تساوى منتخبان أو أكثر في النقاط بالمجموعات

ما الذي يحدث إن تساوى منتخبان في عدد النقاط بنهاية مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما؟ كيف يتم ترتيب الصعود من خلال لائحة البطولة التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؟

مثلا في المجموعة الأولى التي تضم مصر والكاميرون وغانا ومالي، ماذا لو حصدت غانا 4 نقاط بعد انتصارها في الجولة الأخيرة ضد مالي وانتصار مصر ضد الكاميرون حينها سيتساوى الاثنان في عدد النقاط.

المجموعة الثانية بها موقف مشابه، إذ أن جنوب أفريقيا تتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم نيجيريا برصيد 3 نقاط ثم زامبيا برصيد نقط، وآخر جولة تشهد مواجهة الأولاد ضد النسور والأفيال ضد الرصاصات النحاسية.

FilGoal.com يوضح لكم بنود التأهل من دور المجموعات في كأس الأمم 2019 تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد

المادة 68

البند الأول

في حالة المساواة بين فريقين في نهاية مباريات المجموعة، سيتم ترتيب الفرق وفقًا للمعايير التالية بالترتيب التالي:

68.1.1 أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في المباراة بين الفريقين المعنيين

68.1.2 فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

68.1.3 أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعات

68.1.4 سحب قرعة تجريه اللجنة المنظمة

البند الثاني

في حالة المساواة بين أكثر من فريقين في نهاية مباريات المجموعة، سيتم ترتيب الفرق وفقًا للمعايير التالية بالترتيب التالي:

68.2.1 أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في المباريات بين الفرق المعنية

68.2.2 أفضل فارق للأهداف في المباريات بين الفرق المعنية

68.2.3 أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية

ماذا لو استمر التساوي؟

في حالة استمرار التساوي بين أكثر من منتخبين يتم تطبيق المعايير من 68.2.1 حتى 68.2.3، إذا ما كان لا يزال هناك فريقان متساويان، يتم تطبيق 68.2.1 إلى 68.2.3 معايير مرة أخرى على المباريات التي لعبت بين الفريقين المعنيين لتحديد الترتيب النهائي للفريقين. إذا استمر التساوي بعد هذا الإجراء، يتم تطبيق المعايير المدرجة من 68.2.5 إلى 68.2.7 بالترتيب المشار إليه.

68.2.5 فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

68.2.6 أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعات

68.2.7 سحب قرعة تجريه اللجنة المنظمة

طالع أيضا

مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الشيشيني لـ في الجول: المنتخب تأثر بغياب السعيد.. وأُفضل مشاركة أفشة وزيزو ضد كينيا

خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره