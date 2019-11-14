سكاي: شكوك حول لحاق صلاح بمواجهة كريستال بالاس

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بمباراة فريقه ضد كريستال بالاس يوم 23 نوفمبر الجاري.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويغيب صلاح عن مباراتي منتخب الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بسبب الإصابة بعد حضوره إلى مصر للخضوع للكشف بواسطة الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد تجدد إصابته في لقاء مانشستر سيتي الأحد الماضي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس يوم الخميس أن نادي ليفربول منح صلاح فرصة التدرب خارج ميلوود مع استمرار إعادة تأهيله، كما سيمنحه النادي فترة راحة طويلة خلال فترة التوقف الدولي.

من المفترض أن تنتهي فترة التوقف الدولي منتصف الأسبوع المقبل، على أن يلعب الريدز السبت التالي ضد كريستال بالاس ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وأفاد تقرير سكاي أن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاقه بالمباراة في ظل عدم وضوح الرؤية حول عدد أيام غيابه عن المباريات.

بعد لقاء كريستال بالاس سيلعب ليفربول 13 مباراة حتى السادس من يناير المقبل، في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة المحترفين، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من إصابة في الكاحل بمباراة فريقه ضد ليستر سيتي يوم 5 أكتوبر الماضي، ومن وقتها وهو يعاني من الإصابة في أكثر من مباراة.

وسجل الدولي المصري 9 أهداف للريدز هذا الموسم خلال 17 مباراة لعبها.

ونشر صلاح صورا توضح تلقيه العلاج من إصابته في الكاحل قبل مشاهدة لقاء مصر وكينيا يوم الخميس.

لاعب روما السابق نشرا صورة ومقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو يتلقى العلاج من قبل ريتشي بارتريدج أحد أعضاء الجهاز الطبي بليفربول.

بعدها نشر صلاح مقطع فيديو وهو يشاهد مباراة مصر وكينيا عبر التليفزيون.

وأوضح اتحاد الكرة قبل يومين في بيانه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن صلاح خضع لفحوصات مكثفة أكدت استمرار الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع مدير المنتخب محمد بركات وطبيب الفراعنة في حضور صلاح الذي أكد رغبته الكبيرة في المشاركة في المباراتين لكنه لا يستطيع بسبب الإصابة.

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ولم يشر البيان إلى الفترة التي يحتاجها صلاح للتعافي من الإصابة.

وكان صلاح انضم إلى معسكر منتخب مصر مساء الإثنين.

بعد مباراة كينيا يستعد منتخب مصر لملاقاة جزر القمر يوم الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

































































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