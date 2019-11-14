تشكيل مصر الأولمبي - إمام عاشور أساسي.. وثلاثي هجومي كاميروني

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الذي يواجه نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويشارك إمام عاشور أساسيا لأول مرة، فيما يجلس صلاح محسن على دكة البدلاء بعدما شارك مصطفى محمد الهجوم في المباراتين السابقتين.

وجاءت اختيارات شوقي غريب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – كريم العراقي –– أحمد فتوح.

الوسط: أحمد رمضان "بيكام" - أكرم توفيق.

أمامهم: رمضان صبحي - إمام عاشور - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت اختيارات المدير الفني ريجوبرت سونج للمنتخب الكاميروني كالآتي:

حراسة المرمي: سيمون ميدجو

الدفاع: أوليفر مبيزو - عمر جونزاليس - فيلكس تشامبا - بافيل أنابا

الوسط: مارتن هونجلا - أوم جوت - يان أتيكي

الهجوم: أريك أيوك - كيفين سوني - فرانك إيفينا

وضمن المنتخب المصري التأهل عقب الفوز في مباراتي مالي وغانا ويخوض المباراة من أجل تصدر الترتيب سواء بالفوز أو التعادل.

ويحل المنتخب الكاميروني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويسعى للتعادل على الأقل من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

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