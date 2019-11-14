الأهلي يواجه الاتصالات وديا.. جاهزية حسام عاشور وكدمة خفيفة لسليمان

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمواجهة الاتصالات وديا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويعود الأهلي للدوري بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر قبل أن يطير لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر نفسه في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "حددنا يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة الاتصالات وديا".

وأضاف "نتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الاسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية".

وعن تأجيل مواجهة النجم الساحلي أوضح عبد الحفيظ "لم نتلق اي مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن إجراء تعديل على موعد المباراة".

وشدد عبد الحفيظ "وفقا للمكاتبة الرسمي فالمباراة موعدها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، ونتعامل فقط بالمكاتبات الرسمية التي تصل إلينا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وعن حمدي فتحي قال عبد الحفيظ: "توجه اللاعب صباح اليوم الخميس إلى السفارة الألمانية بالقاهرة من أجل استخراج تأشيرة السفر لإجراء جراحة غضروف الركبة".

وأوضح "هناك جهودا مكثفة لاستخراج تأشيرة ألمانيا بهدف التعجيل بسفر حمدي فتحي".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة مساء الإثنين خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر.

وعن إصابة وليد سليمان قال عبد الحفيظ: "يعاني اللاعب من كدمة لكنها خفيفة وأبعدته عن المران الجماعي أمس الأربعاء".

وتابع "يؤدي سليمان برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

وفي نفس السياق أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي جاهزية حسام عاشور قائد الفريق بعد مشاركته أمس الأربعاء في المران الجماعي كاملا.

وكان عاشور قد أدى جلسة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية على هامش مران الفريق الاثنين الماضي، قبل أن يشارك في جزء من تدريبات الكرة في مران الثلاثاء.

التشكيل الأمثل للأهلي في رأيك؟

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