سلة - رحاب الغنام: منتخب مصر سيكون أفضل الفترة المقبلة بقيادة مرعي

أعربت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري عن تفائلها بمنتخب الرجال للفترة المقبلة تحت قيادة أحمد مرعي بعد سلسلة الإخفاقات في الفترة الأخيرة.

وكان عصام عبد الحميد المدير الفني الحالي للزمالك مديرا فنيا للمنتخب قبل أن يقدم استقالته في يوليو الماضي بعد الإخفاق في بطولة الأفروكان.

وقالت رحاب الغنام في تصريحات لقناة الأهلي: "أرى إن شاء الله أن الفترة المقبلة سيكون هناك إعداد جيد في المنتخب".

وأضافت "سيتم تشكيل منتخب مصر بطريقة جيدة بوجود مرعي المدير الفني".

وقاطعها خالد العوضي مقدم البرنامج بالإشارة لأحمد مرعي فأجابت رحاب الغنام "إن شاء الله، ويكون القادم أفضل الفترة القادمة".

وبررت الغنام هبوط المستوى الفترة الماضية "ذلك جاء بسبب إصابة عدد من اللاعبين خلال البطولة الماضية ولكن سيتم تلافي كل ذلك مستقبلا".

وأتمت تصريحاتها في ذلك الشأن "أريد الإشادة أيضا بجيل منتخب السيدات يقدم أداء رائع ولدينا محترفات، هناك تطور الفترة المقبلة".

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