الإسماعيلي يطلق علامته التجارية الجديدة: النادي سيطلق منتجاته الرسمية قريبا

أطلق النادي الإسماعيلي رسميا علامته التجارية الجديدة والتي سيسعى النادي من خلالها لتوفير موارد مالية إضافية لصالحه. وذلك في بيان رسمي نشره النادي.

وجاء نص البيان كالتالي: "صممت العلامة بشكل يعكس مدى عراقة النادي وتمثيلا لحقبة جديدة في تاريخ النادي تعبر عن حجم التطور والابتكار في سياساته التسويقية منذ تولي مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مقاليد الأمور".

وتابع "ويأتي إطلاق الإسماعيلي لتلك العلامة التجارية الجديدة في إطار سلسلة من الخطوات التطويرية التي تنتهجها إدارة التسويق والتعاقدات التي يترأسها محمد خلف، سعيا لتعاظم الموارد والمدخلات المالية للنادي بما يسهم في تعظيم وإنعاش خزينته باستمرار".

وواصل "من المقرر أن يقوم النادي عبر منافذ البيع الرسمية والأسواق بطرح منتجاته من أجل اقتناء مشجعي النادي سواء في مصر أو الوطن العربي والعالم المنتجات الأصلية سواء من خلال البيع المباشر أو عبر الانترنت".

وأتم "ويؤكد مسؤولو الإسماعيلي على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة من قبل الإدارة القانونية ضد كل من يثبت تطوره في استخدام أو تزوير العلامة التجارية للمنتجات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر في الجولة الخامسة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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