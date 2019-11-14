ديسابر: هدف بيراميدز التتويج بالدوري ولكن الأهلي والزمالك في وضع أفضل

جدد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تأكيده على أن هدف النادي التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال ديسابر لقناة "أون سبورت": "بيراميدز نادي حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري".

وتابع "نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد بالنادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل".

وأوضح "نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة".

وأكمل "هدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم وبالتالي هدفنا المنافسة".

المنافسة مع الأهلي والزمالك

وعن منافسة الأهلي والزمالك، قال ديسابر: "منافسونا أقوياء جدا، ولكن المنافسة ليس منحصرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز".

ثم أضاف "نحن ناد تغير مالكه وتغيرت استراتيجيته، ولا استطيع التعليق على أحداث الماضي لأنني لم أكن هنا".

وواصل "مهمتنا أيضا تقديم أداء جيد والمناخ الجيد الموجود داخل النادي يساعدنا، ولكن الفرق الأخرى تعمل بشكل جيد أيضا".

من بين الأهلي والزمالك يعد المنافس الأبرز على الدوري؟

أجاب ديسابر"سجل البطولات يميل للأهلي والزمالك ولا أستطيع اختيار الأفضل منهما، ولكننا أبرز المتحدين لهما".

وخسر ديسابر نهائي كأس مصر مع بيراميدز ضد الزمالك في مستهل مشواره مع الفريق.

ويحتل الفريق الآن صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، علما بأن الزمالك جمع 10 نقاط من 4 مباريات وجمع الأهلي 9 نقاط من 3.

كما قاد ديسابر بيراميدز للتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية في أول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

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