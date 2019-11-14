حلم طوكيو 2020 - مصر أمام الكاميرون من أجل العلامة الكاملة أو الرجوع لأرض الواقع

يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته ضد الكاميرون في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما بهدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة، لكن هل تصب أي نتيجة سلبية في صالح رجال شوقي غريب.

المنتخب الاولمبي حقق انتصارين في أول مباراتين على حساب مالي وغانا وضمن التأهل لنصف النهائي في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويقارع الكاميرون يوم الخميس على بطاقة التأهل من المركز الأول.

إذ يملك الفراعنة 6 نقاط، مقابل 4 للكاميرون ونقطة لغانا، الفوز أو التعادل يضمن بطاقة الصدارة للفراعنة، أما الهزيمة ستجعل منتخب مصر في مركز الوصافة ليذهب لملاقاة متصدر المجموعة الثانية.

يبحث شوقي غريب عن الفوز على الكاميرون لدخول مرحلة الحسم بالعلامة الكاملة ليوجه رسالة لخصمه القادم في نصف النهائي أن بطاقة التأهل الأولى للأولمبياد ستكون من نصيب رجاله.

لكنه سيتعظ مما حدث مع منتخب مصر الأول الذي فاز في مبارياته الثلاثة بالمجموعة في بطولة أمم إفريقيا 2019 الصيف الماضي، وخسر في دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا وودع البطولة.

في حالة خسارة مباراة نصف النهائي سيمنح الفريق فرصة أخرى لاقتناص ثالث بطاقات التأهل للأولمبياد في حالة الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث ضد الخاسر من نصف النهائي الثاني.

عقب الفوز الدرامي على غانا في الدقائق الأخيرة علت الطموحات في إمكانية وصول الفريق إلى طوكيو 2020 وغطت على أخطاء دفاعية وتنظيمية فادحة في صفوف الفراعنة.

ولذلك فأن الخسارة من الكاميرون قد تكون رب ضارة نافعة وتعيد اللاعبين لأرض الواقع قبل الموقعة الهامة في نصف النهائي التي يضمن الفائز بها بطاقة تأهل للأولمبياد.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما حتى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جهته، قال شوقي غريب إن مصر ربما تأهلت إلى نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما لكنها لم تحقق الهدف المرجو حتى الآن وهو البقاء في استاد القاهرة، كما وجه رسالة للجماهير مطالبا إياهم بالحضور ووعدهم ألا يخذلهم.

وصرح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكاميرون قائلا: "تأهلنا إلى الدور التالي لكن لم نصل إلى هدفنا، نرغب في التأهل كأول مجموعة للاستمرار في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلى السلام في حال تأهلنا كثاني للمجموعة".

ووجه رسالة للجماهير المصرية قائلا: "سعيد جدا بالحضور الجماهيري، في المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف المباراة الأولى، وكما قلت لهم، تعالوا ولن نخذلكم".

وتطرق غريب للحديث عن مباراة غانا قائلا: "مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، شهدت 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط ضدهم لم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة".

منتخب مصر كان قد تأخر في الجولة الثانية ضد غانا بنتيجة 2-1 قبل أن يقلب النتيجة في آخر الدقائق من عمر اللقاء ويفوز 3-2.

وعند سؤاله عن التشكيل والمداورة قال غريب: "الجهاز الفني سيجتمع لتحديد التشكيل ضد الكاميرون، مع الوضع في الاعتبار أن هدفنا الرئيسي هو التأهل كأول مجموعتنا، في نفس الوقت المداورة أمر هام للحفاظ على اللاعبين، لكن لياقتهم وجاهزيتهم تأتي مع المباريات والاستمرارية، لدينا 6 نقاط حاليا لكن لم يتحدد تواجدنا في استاد القاهرة أو السلام لذا يجب التأكيد على هدفنا".

وواصل "الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر لن يتواجدا بالمباراة، لكن لدينا 19 لاعبا جاهزا للمباراة".

واسترسل "تغييرات التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق، لكن بما يخلق نوع من التوازن".

ويغيب عمار حمدي مباراة وحيدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أما ناصر ماهر فيغيب بسبب الإصابة حتى نهاية البطولة.

ورد غريب على الانتقادات الموجهة له من الإعلام قائلا: "لا أتلفت لانتقادات الإعلام، استفيد من النصائح، لكنني لا أرد على الانتقادات، من حقهم ذلك لدي ضغوط شديدة ليس بسبب الانتقادات لكن بسبب انتقاء لاعبين مميزين والتأخر في النتيجة ضد غانا والوقت كان يمر سريعا ونهدر الفرص".

وواصل "قلت للاعبين في المحاضرة إن غانا ستسجل من خطأ، الدولة وفرت لنا كل شيء سواء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو عمرو الجنانيني رئيس الاتحاد الحالي أو هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لم نطلب شيئا في الأجندة الدولية وتم رفضه".

واسترسل "الدولة دعمتنا بشتى الطرق، ووفرت لنا كل شيء، خططنا للاستعداد للبطولة من فترة طويلة سواء معسكرات أو مباريات ودية وكل شيء تم توفيره، هذا الشريط مر أمامي أثناء التأخر بهدف أمام غانا، ونحن نهدر الأهداف والوقت يمر ويسرقنا ونخرج خاسرين".

وتابع "لذا كنت مضغوطا ونجحنا في الفوز على النجوم السوداء".

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وجه أحد الصحفيين الأجانب في المؤتمر سؤالا إلى شوقي غريب عن طريقة اللعب والتكتيك الذي لعب به ضد مالي في المباراة الأولى ثم غانا في المباراة التالي والاختلافات الفنية وصولا إلى هل يغير مرة أخرى في طريقته ضد الكاميرون.

أجاب المدرب المصري "خضت مباراة مالي بطريقة لعب مختلفة عن غانا، تم تغيير طريقة اللعب ضد النجوم السوداء في الشوط الثاني".

وأكمل "الخبرات التي اكتسبتها من عملي في البطولات الكبرى على مستوى الناشئين أو الكبار منحتني طريقة للتعامل في المباريات الكبرى، الكاميرون لديه بعض المميزات غير الموجودة في مالي أو غانا، نتمنى أن نستغل أخطائهم لتحقيق الفوز".

وتابع "لكل مباراة أسلوب لعب، مالي فريق قوي جدا، إن منحتهم المساحة فلن تستطيع مجاراتهم، يلعبون بشكل مفتوح أكثر، ساعدنا بشكل كبير حينما تراجع وتركنا نسيطر على الملعب، في وقت ما في المباراة لعبنا بـ4 مهاجمين".

وأردف "لعبنا مع تونس وديا وتأخرنا بهدف وفزنا بـ4، تأخرنا أمام المغرب بهدف وفزنا بهدفين، العودة أمام غانا لم تكن المرة الأولى، افتقدنا للاعبين مميزين بسبب الإصابات".

وعن مخاوف تعرض اللاعبين لإصابات عضلية أو إجهاد قال: "الجرعات التدريبية لا تزيد عن 45 دقيقة، الأساسيون يتدربون لمدة ربع ساعة فقط في اليوم التالي، الاستشفاء يتم بشكل مميز للاعبين، الجهاز الطبي يقوم بدور مهم مع اللاعبين".

وواصل "إنهم مؤهلون علميا وعلى رأسهم أيمن زين الطبيب للتعامل بأحدث الطرق في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بشكل مميز، نحن أسرة واحدة، جهاز فني وطبي وإداري ولاعبين، حافز البطولة موجود، الحافز الرئيسي هو الوصول إلى طوكيو، بعدها ننظر إلى الفوز بالبطولة، أتمنى تواجد الجمهور المصري بكثافة، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا في كرة القدم، وبإذن الله نقدم شيئا لبلدنا".

واختتم حديثه عن مواجهة الكاميرون قائلا: "الكاميرون منتخب كبير، ومصر لها باع كبير مع الكاميرون، سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، إنهم فريق جماعي ولديهم عناصر تمنحهم التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة والضعف وأتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء لمصر أو الكاميرون".





































































































































































































































































































































































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