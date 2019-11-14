أحمد سمير فرج يكشف مفاجأة: عضو اتحاد الكرة فاوضني للانتقال للأهلي.. وتم قيدي في مارس مع الزمالك

فجّر أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والإسماعيلي والزمالك الأسبق مفاجأة خلال مسيرته في الدوري المصري، بتفاوض أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري لضمه للأهلي وقيده مع الزمالك في شهر مارس.

وبدأ فرج مسيرته مع الأهلي وخاض تجربة احتراف في فرنسا قبل الانتقال إلى الإسماعيلي وليرس البلجيكي ثم الزمالك والداخلية.

وتحدث أحمد سمير فرج لبرنامج سوبر تايم قائلا: "وقت مشكلة بورسعيد عندما توقفت الكرة في مصر، اجتمع بي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري معي أنا وعبد الله السعيد وقت تواجدنا في الإسماعيلي للتفاوض على ضمنا للأهلي".

وكشف فرج "كان متبقي في عقد كل منا 6 أشهر واجتمعنا معه بأحد فنادق القاهرة وأبلغنا برغبة الأهلي في ضمنا عن طريق محمود الخطيب بالإضافة لرغبته الشخصية كمشجع أهلاوي".

وأضاف مازحا "عندما اجتمعنا به وجدنا طبقا من الفاكهة، في الحقيقة كنت أريد التوقيع للأهلي من أجل هذا الطبق".

وشدد فرج "كنت سعيدا في الإسماعيلي ولكن ما حدث في الدراويش أخر سنة كان لا يسر عدو أو حبيب، كان للاعبين أموال متأخرة ولا يوجد مفاوضات للتجديد".

وتابع "حصلوا على موافقة مبدئية مني أنا وعبد الله السعيد، واتفقنا على الشروط الشخصية وتحدث معي أيضا مدير الكرة في الأهلي وقلت له هذا شرف لي بالتأكيد".

وأصر مقدم البرنامج على معرفة اسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ليرد فرج قائلا: "لا أعتقد أنه يمكن القول بأنه كان حازم الهواري".

يذكر أن عبد الله السعيد انضم للأهلي في صيف 2011، وكان لاعبا في صفوفه وقت حادثة بورسعيد.

ولعب أحمد سمير فرج الظهير الأيسر السابق 222 مباراة في الدوري المصري وسجل 19 هدفا وصنع 30 آخرين.

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كما فجر فرج مفاجأة أخرى قائلا: "تحدث معي أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك للتفاوض على ضمي في 2014، وأبلغت الإسماعيلي بذلك".

وأوضح فرج "أبلغتهم بالمبلغ المعروض وطالبتهم بتقديري ماديا وليس شرطا أن يكون نفس الرقم المقدر من الزمالك، فأبلغوني أن هذا رزقي ورزق أولادي وإذا كان هذا الرقم معروض عليّ بالفعل أن أذهب للزمالك".

وكشف أحمد سمير فرج "المفاجأة هي أن مفاوضات الزمالك كانت في مارس وأصبحت اللاعب الوحيد الذي تم قيده بعد يناير".

وعن مبرر ذلك أتم فرج حديثه "جاء ذلك بسبب اعتزال أحمد حسن كلاعب وشغل منصب مدير منتخب مصر، فتم قيدي بسبب ضرر الزمالك لفقدان لاعبه بسبب مهمة وطنية".

وكان فرج عاد من الزمالك إلى الإسماعيلي قبل أن ينتقل إلى الداخلية ويعتزل في صيف 2018.

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