حازم إمام: العمل في بيراميدز خطوة مؤجلة.. وأبحث عن دورة تدريبية بإيطاليا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

حازم إمام

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ترحيبه بالعمل في نادي بيراميدز.

وأشار إمام عبر برنامج اللعيب "تلقيت عرضا من بيراميدز للعمل في منصب المدير الرياضي، إلا أن الخطوة مؤجلة لوقت لاحق، لم نصل لاتفاق بعد خاصة مع انطلاق الموسم".

وأضاف "المدير الرياضي منصب تتلخص صلاحياته في وضع استراتيجية عامة للفريق الأول وقطاع الناشئين، ولا يستلزم وجوده على مقاعد البدلاء".

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وأوضح "سافرت إلى إيطاليا للبحث عن دورة تدريبية تحت إشراف اتحاد الكرة الإيطالي، ومن الوارد الخضوع لفترة معايشة مع فريقي السابق أودينيزي".

ولفت "البعض يتحفظ على مدربي إيطاليا بداعي أنهم يدافعون فقط، ولكنهم من أقوى المدارس الكروية في التكتيك والتكنيك، وتمركز اللاعبين بشكل صحيح".

وسبق أن عمل حازم إمام مديرا للكرة بنادي الزمالك، وأكد في وقت سابق أنه يتطلع لاقتحام عالم التدريب.

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حازم إمام بيراميدز

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