حلم طوكيو - المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لختام دور المجموعات

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 21:27

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر الأولمبي

أدى منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير على ملعب بتروسبورت استعدادا لختام دور المجموعات في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما بمواجهة الكاميرون.

ويواجه الفراعنة منتخب الكاميرون مساء غد الخميس في بطولة إفريقيا المقامة بمصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب مران اليوم بمحاضرة فنتية للاعبين، تحدث فيها عن أهمية تحقيق الفوز رغم ضمان الصعود إلى نصف النهائي.

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - منتخب الكاميرون الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مصر وزير الرياضة: المنتخب الأولمبي كان على قدر المسؤولية.. ورمضان صبحي: سنكون عند حسن الظن لماذا فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا أهم مما يبدو إصابة ظهير المنتخب الأولمبي بكدمة قوية في الركبة

وشدد غريب على ضرورة التأهل كمتصدر للمجموعة من أجل خوض مباراة قبل النهائي على استاد القاهرة.

وضمن منتخب مصر تأهله بعد وصوله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني.

بينما يسعى منتخب غانا الذي يمتلك نقطة واحدة للفوز على مالي متذيل الترتيب بلا نقاط مع انتظار هدية فوز مصر على الكاميرون.

طالع أيضا

مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الشيشيني لـ في الجول: المنتخب تأثر بغياب السعيد.. وأُفضل مشاركة أفشة وزيزو ضد كينيا

خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره

منتخب مصر الأولمبي حلم طوكيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام ليبيا.. النقاز على الدكة 38 دقيقة | إفريقيا
سواريز: لن أنسى ما فعله معي إنريكي بعد مونديال 2014 41 دقيقة | أوروبا
العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس ساعة | أوروبا
بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة ساعة | أوروبا
تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل يشهد عودة ميسي ساعة | أمريكا
ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك