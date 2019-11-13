حلم طوكيو - المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لختام دور المجموعات

أدى منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير على ملعب بتروسبورت استعدادا لختام دور المجموعات في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما بمواجهة الكاميرون.

ويواجه الفراعنة منتخب الكاميرون مساء غد الخميس في بطولة إفريقيا المقامة بمصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب مران اليوم بمحاضرة فنتية للاعبين، تحدث فيها عن أهمية تحقيق الفوز رغم ضمان الصعود إلى نصف النهائي.

وشدد غريب على ضرورة التأهل كمتصدر للمجموعة من أجل خوض مباراة قبل النهائي على استاد القاهرة.

وضمن منتخب مصر تأهله بعد وصوله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني.

بينما يسعى منتخب غانا الذي يمتلك نقطة واحدة للفوز على مالي متذيل الترتيب بلا نقاط مع انتظار هدية فوز مصر على الكاميرون.

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