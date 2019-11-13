مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يرفض الرد على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد تصالحه مؤخرا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى عبر فيديو بثته قناته "يوتيوب": "لدي اتفاق مع إعلام المصريين على إيقاف البرنامج وتوقف المداخلات التليفزيونية، لكن اعتذر لهم كان يجب أن أخرج لأتحدث بعد الترويج الكثير من الأكاذيب".

وتابع "ذهبت للنائب العام للتقدم ببلاغات ضد مروجي هذه الشائعات".

وواصل "أتمنى يخرج تركي آل الشيخ ليقول نوع الساعة أو الهدايا التي أخذتها منه".

وتابع "ردي على تركي آل الشيخ يمكن أن يسيء للعلاقات المصرية السعودية، والتي زرت السعودية لإعادتها بعدما تسبب محمود الخطيب في إفسادها".

وأتم "لكن لكل شيء حد، والمفاجأت قادمة وسكوتي ليس خوفا".

طالع أيضا

مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الشيشيني لـ في الجول: المنتخب تأثر بغياب السعيد.. وأُفضل مشاركة أفشة وزيزو ضد كينيا

خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره